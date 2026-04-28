Metro informa normalización del servicio en Línea 4 tras cierre de 9 estaciones

Este martes Metro de Santiago informó el cierre de 9 estaciones del servicio de la Línea 4, funcionando únicamente entre las estaciones Vicente Valdés y Tobalaba, por persona en la vía.

Las estaciones Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes, Elisa Correa, Hospital Sótero del Río, Protectora de la Infancia, Las Mercedes y Plaza de Puente Alto fueron cerradas.

Ante esta interrupción, se activó un plan de contingencia en superficie con buses de apoyo que recorren en modalidad de bucle el tramo afectado entre Vicente Valdés y Plaza Puente Alto, con el objetivo de mantener la conectividad de los usuarios.

Además, se dispuso el refuerzo de recorridos de transporte público, incluyendo los servicios 210, 210v, 210e, 213e, F13 y F15, para facilitar los desplazamientos en el sector sur-oriente de la capital mientras se normaliza la operación.

Las siguientes estaciones NO se encuentran disponibles: ❌ Rojas Magallanes

❌ Trinidad

❌ San José de la Estrella

❌ Los Quillayes

❌ Elisa Correa

❌ Hospital Sótero del Río

❌ Protectora de la Infancia

❌ Las Mercedes

❌ Plaza de Puente Alto https://t.co/P2NGnfRcQv — Metro de Santiago (@metrodesantiago) April 28, 2026

🔴#AlertaMetro #L4

Servicio #L4 @metrodesantiago solo está operativo entre Vicente Valdés a Tobalaba.

🔁🚍En superficie se activan buses #ApoyoMetro paralelos a L4 en #bucle entre Vicente Valdés y Plaza Puente Alto.⁣⁣⁣⁣⁣

✅Además reforzamos servicios:… pic.twitter.com/QibZC5RIe8 — Red Movilidad (@Red_Movilidad) April 28, 2026

No obstante, la empresa de transporte informó, pasadas las 19:00 hora, la normalización de toda la red.