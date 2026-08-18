Mesa del Empleo: Se suman programas e inversiones para la generación de 120 mil puestos de trabajo

Este lunes, la Mesa Interministerial por el Empleo llevó a cabo su octava sesión en La Moneda, donde revisó los avances del “Modo Empleo”.

Desde el Gobierno recordaron que la iniciativa tiene como objetivo principal la creación de 50 mil puestos de trabajo a octubre y, en esa línea, ha sumado programas e inversiones que contemplan más de 120 mil vacantes laborales.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, comentó: “Vamos avanzando de muy buena forma. La Mesa Interministerial ha activado recursos públicos y también del sector privado”.

Nuevos recursos para generar empleo: ¿Cuáles son?

Desde el Ejecutivo señalaron que se oficializó la incorporación del Ministerio de Desarrollo Social y que “a través del Fosis se destinarán cerca de $1.400 millones para apoyar la generación aproximada de 4 mil nuevos puestos de trabajo”.

De ese modo, la ministra María Jesús Wulf comentó que el aporte por medio de los programas “Yo Emprendo Semilla” y “Programa Acceso al Microcrédito” “se concentra especialmente en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y requieren apoyo para generar ingresos mediante el emprendimiento y el trabajo independiente”.

También se sumó “La Cruzada X el Empleo”, impulsada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e INACAP, iniciativa que “busca generar 20 mil puestos de trabajo. Junto con los recursos del MOP, Minvu y los Gobiernos Regionales, se adicionarían alrededor de 75 mil empleos”.

Adicionalmente, la línea de activación del Subsidio a la Contratación vía Sence lleva más de 19.00 postulaciones.

“A esas medidas se suman los programas de Sercotec para generar más de mil oportunidades laborales; recursos de los Gobiernos Regionales para alrededor de 30 mil contrataciones; acciones de la Subdere para cerca de 6 mil empleos; el aporte de Conaf para casi 2 mil puestos de trabajo y el Subsidio DS27, que contribuirá a la creación de cerca de 14 mil empleos”, indicó el Ejecutivo.

En tanto, el “Programa 4 a 7 beneficia a más de 1.200 mujeres y el Programa Mujeres Jefas de Hogar considera la creación de 4 mil empleos”.