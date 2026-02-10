Megaincendio: Contraloría detecta “fallas en la gestión de recursos” en municipios y Delegación Presidencial de Valparaíso

La Contraloría emitió cinco informes de auditoría que identificaron “graves deficiencias” en la gestión de los recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de 2024 en la Región de Valparaíso. Entre las instituciones involucradas se encuentran las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura.

La Contraloría Regional de Valparaíso emitió cinco informes de auditoría que identificaron “graves deficiencias” en la gestión de los recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso.

¿Qué dicen los informes?

El organismo detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en adquisiciones realizadas por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso durante la contingencia. En la auditoría se advirtió la existencia de presuntos sobreprecios y el uso injustificado del trato directo.

En este contexto, la Contraloría instruyó un sumario administrativo y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones que correspondan.

Irregularidades en ayudas y gastos en la Municipalidad de Quilpué

El informe elaborado por la CGR estableció que la Municipalidad de Quilpué “presentó gastos improcedentes”, entre ellos la compra de cocinillas sin certificación SEC, el extravío de bienes donados, además de falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos.

Por este motivo, la Contraloría ordenó iniciar procedimientos disciplinarios y adoptar medidas correctivas.

Falencias en la gestión de la Municipalidad de Viña del Mar

En tanto, en Viña del Mar, la CGR reportó irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados, entre febrero de 2024 y abril de 2025.

A ello se suman problemas en la rendición de cuentas, falta de trazabilidad en la entrega de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas. Frente a estos antecedentes, el ente contralor anunció la apertura de un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.

Pagos indebidos en demoliciones de viviendas siniestradas

Por otro lado, las fiscalizaciones realizadas a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso detectaron un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, junto con graves deficiencias en los procesos de contratación y control interno.

Ante estas irregularidades, la CGR ordenó iniciar un sumario administrativo.

Sobreprecios y falta de respaldo en demoliciones del sector El Olivar

Finalmente, la Contraloría informó que constató pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones realizadas en el sector El Olivar, además de irregularidades en la adjudicación, presuntos sobreprecios y deficiencias en los respaldos documentales.

Por estos hechos, se instruyó un sumario administrativo y se solicitó el expediente del procedimiento iniciado por la Fiscalía Nacional del MOP, con el fin de que continúe su respectiva tramitación.