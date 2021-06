A casi una semana de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales, Karina Oliva, la candidata del Frente Amplio, se ha visto envuelta en una controversia que se encargó de enfrentar y aclarar durante su participación en Aquí Se Debate de CNN Chile.

En el programa, su contendor Claudio Orrego (DC), le consultó por las denuncias de violencia intrafamiliar que pesan en el concejal electo Rubén Urrutia del Partido Comunes, el mismo en que milita Oliva, y quien recibió el apoyo de la candidata a gore durante su campaña.

En dicha instancia, Oliva manifestó que “yo no sé de dónde saca Claudio que yo tenía antecedentes” respecto de dichas denuncias. Pero incluso fue más allá y explicó por qué no sabía detalles de esta situación.

“A los candidatos y candidatas se les pide los certificados de antecedentes por violencia intrafamiliar y otros delitos, y no aparecen. Y aquí nos damos cuenta de la debilidad del sistema que tenemos para el resguardo de las víctimas, incluso de los cargos públicos”, expresó.

“Lo que nosotros hacemos es hacernos cargo, no es mirar hacia al lado, sino que poner los antecedentes para que las personas que están acá y están siendo cuestionadas… no vamos a promover jamás la violencia por motivos de género“, añadió.

Fue entonces que la periodista y conductora de CNN Chile, Mónica Rincón, le consultó “pero, ¿no se enteró antes entonces?”. A lo que Karina Oliva le respondió que “no. Me parece importante decir que no tengo atribuciones para juzgar al Tribunal Supremo, pongo los antecedentes y nosotros como partido, como Frente Amplio, solicitamos los certificados de antecedentes y eso no aparecía“, detalló.

“Hoy hice un mea culpa”

Al mismo tiempo que Nathalie Joignant, quien obtuvo el tercer lugar el pasado 15 y 16 de mayo, informó su decisión de no apoyar a ninguno de los candidatos a gore que disputarán la segunda vuelta en la Región Metropolitana, Karina Oliva se reunió con el ex abanderado del Partido Humanista, Pablo Maltés.

Dicho encuentro, tuvo como finalidad reunir las posiciones entre ambos para intentar, eventualmente, sumar los votos. “Me parecer que es la mejor opción. Para todos nosotros. Para mí en lo personal, y para todos los humanistas”, dijo Maltés al respecto.

Pero pese a este panorama político, Oliva también se dio el tiempo para abordar lo referido al concejal electo Urrutia. Mediante una conferencia de prensa, manifestó que “lamento que se ocupe como treta política, porque esto no solamente genera dolor para las víctimas directas, sino que también al entorno de ellas”.

“Creo que a las mujeres siempre nos hacen responsables de lo que hacen los otros hombres. O sea tengo que dar explicaciones por lo que dice o no dice Claudio Orrego, tengo que dar explicaciones por lo que hizo o no hizo un militante del partido”, dijo.

“El partido (Comunes) está revisando los antecedentes, y a mí no me entregó la información una víctima, como dijo Claudio. A mí me la entregó un perfil de Twitter que se llama Difamadores. Yo creo que ahí tenemos que hacer como un mea culpa, yo debiese haber perseguido y revisado con más contundencia, hacerle un seguimiento, aunque no es mi atribución dentro del partido. Yo entregué los antecedentes”, añadió.

“Yo no sabía que Claudio Orrego tenía acceso a mi Twitter, y la violación a eso demuestra que todavía sigue en los ’90. Sigue pegado en esas prácticas, y usar el dolor de una familia y profundizarlo aún más con una revictimización, lo encuentro más grave aún“, remató.

Finalmente, horas después de dichas declaraciones, Oliva utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que “no conocía todos los antecedentes que circularon en esta campaña sobre VIF del concejal Rubén Urrutia. Su caso fue revisado por el comité electoral de nuestro partido por los mensajes que me llegaron en marzo de 2020, donde se verificó que no había antecedentes”.

Aún así, “hoy hice un mea culpa porque claramente la revisión que se hizo no bastaba. La justicia patriarcal no puede ser nuestro estándar”, sentenció.

Respuesta de Urrutia

El mismo día de la emisión del programa Aquí Se Debate, el concejal electo implicado respondió a un tuit de Claudio Orrego en el que compartió su participación en dicha instancia televisiva.

En referencia a las acusaciones, Rubén Urrutia dijo, “Claudio, tu adversaria me expuso como un maltratador VIF por formulación de cargos del Ministerio Público que no son VIF, en ambas causas soy sobreseído, 2005 y 2013, se me pidió la renuncia a mi trabajo“, indicó.

“Si no fuera por mis 3 hijos me daría un tiro, mi familia hoy sufre por inquisición KOliva (sic)”, concluyó.