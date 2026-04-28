“Me extraña que Núñez esté más molesta que De Urresti”: Poduje responde a críticas y dice que no tiene problema en pedir disculpas por dichos en Valdivia

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó la controversia que generaron sus declaraciones en una reunión con dirigentes vecinales en Valdivia, donde deslizó críticas contra el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, impulsor del proyecto de ley de humedales urbanos, en medio del debate por la factibilidad del proyecto habitacional Guacamayo 3.

Durante este martes, el secretario de Estado reiteró que la ley es una buena idea, pero que ha sido mal implementada. “Está muy bien proteger los humedales, pero eso no puede ser a costa de la vida de las familias”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que la situación no ocurre solo en Valdivia, sino que también se replica en ciudades como Osorno y Puerto Montt, donde existen terrenos fiscales disponibles que no se pueden habilitar.

“La ley tiene aspectos que hay que mejorar. Todas las leyes deben mejorarse, y yo tengo que velar también por las familias que no tienen voz. Quizás no lo hice de la mejor forma, pido las excusas, pero mi pega es dar la voz también por las familias sin voz”, comentó.

Asimismo, aclaró que sus declaraciones no estaban dirigidas contra el legislador, sino que se enmarcan en una crítica a la normativa.

“Yo no tengo ningún problema en pedirle disculpas al senador De Urresti si se sintió ofendido por mis dichos. Esto fue en una reunión, además, privada, donde también se habían dicho otras cosas que no aparecen en los videos editados. Se dijeron cosas también contra nuestro gobierno, pero yo no voy a referirme a eso. Lo que nosotros dijimos acá es que tenemos familias que están esperando hace ocho años, porque la ley tiene problemas, y mi función, como ministro de Vivienda, es resolver esos problemas para entregar casas”, aseveró.

Reacción de la Presidenta del Senado

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, también se refirió al episodio y señaló: “Toda ley se puede perfeccionar, pero también es necesario que se entienda que las grandes reformas de nuestro gobierno necesitan votos, y para eso requieren apoyos transversales y mayoritarios de cada uno de los senadores. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando para construir desde el fondo de cada proyecto, pero también desde la forma en cómo nos entendemos en un buen diálogo entre las autoridades”.

Consultado por la prensa respecto a los dichos de la legisladora, Poduje respondió: “Yo le diría que nosotros nos estamos esforzando por entregar viviendas y me extraña que ella esté más molesta que el senador De Urresti”.

“Espero hablar con el senador De Urresti para pedirle las excusas del caso. Me extraña que la senadora Núñez esté tan molesta ella. Pero, bueno, así está la política hoy día”, concluyó.