Mayne-Nicholls sobre propuestas contra delincuencia en debate presidencial: “Hay una falta de humanidad increíble”

El candidato independiente acusó que sus contendores insisten en "correr bala" frente al problema del crimen organizado, asegurando que sus propuestas apuntan a mayor inteligencia y con especial foco en la reinserción.

Este lunes se llevó a cabo el último debate presidencial de cara a las elecciones de este domingo 16 de noviembre, instancia organizada por Anatel en la que participaron los ochos candidatos y candidatas a la presidencia.

Uno de los bloques temáticos que tuvo el debate se enfocó en seguridad, uno de los temas de mayor preocupación en el país. A propósito de este, se consultó sobre el operativo que dejó centenar de muertos en Río de Janeiro.

Ante esta consulta, el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls lamentó lo ocurrido, señalando que hubo gente inocente entre las víctimas y que espera sea algo que no se replique en Chile.

“Hubo un exceso de uso de la fuerza y escucho en cada debate lo mismo: una falta de humanidad increíble y una falta de sentido común de cómo enfrentar los problemas. Insisto en inteligencia y reinserción, mucho más allá de propuestas que he escuchado esta noche”, afirmó.