“No he robado absolutamente ningún peso”: Mauricio Ojeda reitera su inocencia tras revocación de prisión preventiva

Tras dejar el Centro Penitenciario de Temuco, el parlamentario reiteró su inocencia, asegurando a la prensa que no ha cometido fraude al Fisco y defendió la trazabilidad de los fondos involucrados.

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Temuco cambió la medida cautelar del desaforado diputado Mauricio Ojeda, quien cumplirá arresto domiciliario total en lugar de prisión preventiva.

La decisión fue tomada por el juez Luis Olivares Apablaza en el marco de la investigación de la arista Manicure del Caso Convenios. Además, se fijó una caución de $40.000.000.

Ojeda es imputado por la Fiscalía por los delitos de fraude al fisco reiterado, cohecho, soborno y lavado de activos, en el contexto de una presunta malversación de más de $730 millones en recursos del Gobierno Regional de La Araucanía, que fueron traspasados a las fundaciones Folab y Educc.

Estos fondos estaban destinados a capacitaciones para mujeres de escasos recursos en Temuco y Padre Las Casas, las cuales nunca se llevaron a cabo.

Durante la tarde, y tras dejar el Centro Penitenciario de Temuco, en la Región de La Araucanía, el parlamentario reiteró su inocencia a la prensa.

“No he cometido un fraude al Fisco. Jamás en la vida tocaría un peso que no me pertenece, así me educaron”, sostuvo.

En la misma línea agregó: “No he robado absolutamente ningún peso. Está la trazabilidad completa de dónde están todos esos recursos”.