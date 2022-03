El jueves 10 de marzo, Javier Silva y Jaime Nazar se convertirán en la primera pareja del mismo sexo en casarse en el Registro Civil.

“El Acuerdo de Unión Civil (AUC) no protegía a nuestros hijos en el sentido de que si alguno faltaba, el que no es padre biológico no tenía ningún tipo de custodia”, comentó Javier en conversación con Las Últimas Noticias.

Los dos hijos de la pareja nacieron en Colombia a través de gestación subrogada, procedimiento más conocido como vientre de alquiler. “Cuando nace el bebé, se hace una prueba de ADN para demostrar que no es hijo de quien lo dio a luz. Con eso se inscribe en Chile en el Registro Civil”.

Según relataron, han enfrentado varias dificultades con sus hijos debido a que son pareja del mismo sexo. Por ejemplo, con las vacunas: “Sólo un padre podía estar inscrito y hacer todos los trámites médicos con los bebés”.

Asimismo, “tampoco podemos salir del país, al no haber una madre, no había permiso de salida”. En ese sentido, Javier afirmó que “somos familia que existimos y nuestros hijos estaban en desventaja frente a los demás. Esto era necesario”.

En tanto, Jaime manifestó que “es increíble saber que nuestra familia, nuestros hijos, no tienen nada que temer, que son iguales ante la ley que los hijos de nuestros vecinos, que podemos optar a los mismos derechos”.

Del mismo modo, indicó que “el matrimonio igualitario no le impacta en nada el resto de la ciudadanía, pero sí era una injusticia que nosotros no lo pudiéramos tener. No podíamos optar al postnatal. Yo tuve uno porque la empresa me lo dio”.