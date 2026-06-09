Más de 50 instituciones crean la Red Alameda Cultural para convertir la principal avenida de Santiago en un polo cultural de América Latina

(EFE) – Este martes, más de medio centenar de instituciones culturales de Santiago formalizaron la creación de la Red Alameda Cultural, una iniciativa que busca transformar los más de 7 kilómetros de La Alameda en un corredor cultural comparable al Distrito de las Artes de Buenos Aires, la Avenida Paulista de São Paulo o la Isla de los Museos de Berlín.

La red agrupa a centros como el GAM, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Chileno de Arte Precolombino, el Centro Cultural La Moneda, la Cineteca Nacional, el Teatro Nacional Chileno y el Museo Violeta Parra, entre otros. A través de una plataforma digital común, publicarán sus actividades para que los ciudadanos puedan planificar una experiencia cultural completa a lo largo de la avenida.

Un lanzamiento marcado por los recortes al sector

El gobernador regional de Santiago, Claudio Orrego, destacó la iniciativa como “una buena noticia” en un contexto urbano fragmentado, y subrayó que “la cultura no es un bien de consumo, es un derecho ciudadano”. Gabriel Hoecker, del Centro Cultural La Moneda, expresó la aspiración de que la red se configure como “uno de los corredores culturales más importantes de América Latina”.

El lanzamiento ocurre en medio de la polémica por los recortes presupuestarios del Gobierno de José Antonio Kast, que afectan al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con una reducción cercana al 10%. Además, semanas antes el Ejecutivo canceló las obras de ampliación del GAM, argumentando restricciones fiscales.