Más de 100 adherentes de izquierda y de centro firman carta respaldando a Matthei: “No es un cheque en blanco”

Un grupo de más de 100 personeros de izquierda y de centro firmaron una carta respaldando la candidatura presidencial de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.
Dicha carta lleva por nombre “Nuestra opción por Chile“, y en ella los firmantes plantean que “expresamos nuestro apoyo a Evelyn Matthei, por considerarla la mejor opción para liderar un Chile que recupere la confianza en sí mismo, en su democracia y en un futuro compartido”.
Del mismo modo, reconocen que “Matthei proviene de un sector distinto al nuestro, con trayectorias y posturas que hemos cuestionado. Sin embargo, creemos que el país enfrenta una encrucijada que exige responsabilidad, apertura y trascender las trincheras ideológicas”.
“Votar por ella no significa renunciar a nuestros principios; no es un cheque en blanco. Seguiremos siendo críticos y comprometidos con nuestras causas, pero es tiempo de tender puentes y salir del dogma para apostar por un liderazgo capaz de generar los amplios acuerdos que las tareas urgentes de Chile demandan”, añadieron los firmantes.
Además, plantean que “ser de izquierda no es sinónimo de cerrarse al diálogo, sino de buscar, con los medios que las circunstancias exigen, un país más justo, seguro y digno. Hoy, ese camino pasa por la estabilidad del sistema democrático y un nuevo ciclo de acuerdos”.
Entre quienes adhirieron a la carta se encuentra el exsubsecretario de Economía en el Gobierno de Salvador Allende, Óscar Guillermo Garretón; y la exministra del Gobierno de Michelle Bachelet, Viviane Blanlot.
Los firmantes de la carta de apoyo a Matthei son:
1. Sebastián Edwards
2. Oscar Guillermo Garretón
3. Marco Colodro
4. Fernando Bustamante
5. Vivianne Blanlot
6. Andrés Jouannet
7. Ximena Rincón
8. Matías Walker
9. Mariana Aylwin
10. María Alicia Ruiz-Tagle
11. René Cortázar
12. Isidro Solís
13. Álvaro Briones
14. Ricardo Escobar
15. Zarko Luksic
16. Ricardo Brodsky
17. Matías De la Fuente
18. Sergio Solís
19. José Luis del Río
20. Gonzalo Rojas-May O.
21. José Pablo Arellano
22. Sol Serrano
23. Mario Waisbluth
24. Gonzalo Contreras F.
25. Iris Boeninger
26. Juan Carlos Altamirano Celis
27. Patricio Silva Rojas
28. Jorge Rodríguez Grossi
29. Pedro García Aspillaga
30. Manuel Inostroza
31. Paz Suárez
32. Bernardita Soto
33. María José Bunster
34. Samuel Donoso Boassi
35. Clemente Pérez
36. Ernesto Tironi
37. Darío Calderón
38. Jaime Ravinet
39. Hardy Knittel
40. Sergio Muñoz Riveros
41. María Victoria Carvajal
42. Constanza Imperatore
43. Gabriel Peralta Martínez
44. Gerson Volenski
45. Jaime Abedrapo
46. Isabel Rodríguez
47. Alejandro Jara Puga
48. Gabriela Riutort
49. Rodrigo Valenzuela Cori
50. Cristián Mallol Comandari
51. Ramón Montes
52. Enrique Morales Mery
53. Odette Morales
54. Carlos Tudela Aroca
55. Patricio Corominas
56. Álvaro Clarke
57. Oscar Barra
58. Rodrigo Antilef Giacaman
59. Fernando Tala
60. Germán Guerrero
61. Luis Felipe Cristi
62. Marcela Espinoza
63. Hernán Urrutia
64. Tonci Tomic
65. Freddy Antilef Leiva
66. Claudio Martínez
67. Hernán Garfias
68. Cristóbal Palisson
69. Francisca Vergara
70. Raúl Villagra
71. Waldo Chacón
72. Carlos Bellei
73. Jorge Vives Dibarrat
74. Adolfo Alvial
75. Juan Pablo Miquel Izurieta
76. Gonzalo Cubillos Prieto
77. Andrés del Río
78. Rosa Benavides
79. Santiago Venegas
80. Gustavo Giglio
81. Felipe del Río
82. Jorge de la Carrera
83. Jorge Frei
84. Carlos Marholz Oróstegui
85. Marcos Farías
86. Enrique Méndez
87. Miguel Ángel Mendoza
88. Juan Carlos Latorre Díaz
89. Ricardo Israel
90. Jaime Castillo
91. Rodrigo Rivera A.
92. René Funes M.
93. Laura Lahsen
94. Tomás Aylwin
95. Ricardo González Middleton
96. Flavio Briones R.
97. Juan José Santa Cruz
98. Luis Lizama
99. Eugenio Yunis
100. Rafael Asenjo
101. Fernando Gipoulou
102. Moisés Jáuregui
103. Mirtha Chacana