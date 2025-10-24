Más de 100 adherentes de izquierda y de centro firman carta respaldando a Matthei: “No es un cheque en blanco”

Entre los firmantes se encuentra el exsubsecretario de Economía en el Gobierno de Salvador Allende, Óscar Guillermo Garretón; y la exministra del Gobierno de Michelle Bachelet, Viviane Blanlot.

Un grupo de más de 100 personeros de izquierda y de centro firmaron una carta respaldando la candidatura presidencial de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Dicha carta lleva por nombre “Nuestra opción por Chile“, y en ella los firmantes plantean que “expresamos nuestro apoyo a Evelyn Matthei, por considerarla la mejor opción para liderar un Chile que recupere la confianza en sí mismo, en su democracia y en un futuro compartido”.

Del mismo modo, reconocen que “Matthei proviene de un sector distinto al nuestro, con trayectorias y posturas que hemos cuestionado. Sin embargo, creemos que el país enfrenta una encrucijada que exige responsabilidad, apertura y trascender las trincheras ideológicas”.

“Votar por ella no significa renunciar a nuestros principios; no es un cheque en blanco. Seguiremos siendo críticos y comprometidos con nuestras causas, pero es tiempo de tender puentes y salir del dogma para apostar por un liderazgo capaz de generar los amplios acuerdos que las tareas urgentes de Chile demandan”, añadieron los firmantes.

Además, plantean que “ser de izquierda no es sinónimo de cerrarse al diálogo, sino de buscar, con los medios que las circunstancias exigen, un país más justo, seguro y digno. Hoy, ese camino pasa por la estabilidad del sistema democrático y un nuevo ciclo de acuerdos”.

Entre quienes adhirieron a la carta se encuentra el exsubsecretario de Economía en el Gobierno de Salvador Allende, Óscar Guillermo Garretón; y la exministra del Gobierno de Michelle Bachelet, Viviane Blanlot.

Los firmantes de la carta de apoyo a Matthei son:

1. Sebastián Edwards

2. Oscar Guillermo Garretón

3. Marco Colodro

4. Fernando Bustamante

5. Vivianne Blanlot

6. Andrés Jouannet

7. Ximena Rincón

8. Matías Walker

9. Mariana Aylwin

10. María Alicia Ruiz-Tagle

11. René Cortázar

12. Isidro Solís

13. Álvaro Briones

14. Ricardo Escobar

15. Zarko Luksic

16. Ricardo Brodsky

17. Matías De la Fuente

18. Sergio Solís

19. José Luis del Río

20. Gonzalo Rojas-May O.

21. José Pablo Arellano

22. Sol Serrano

23. Mario Waisbluth

24. Gonzalo Contreras F.

25. Iris Boeninger

26. Juan Carlos Altamirano Celis

27. Patricio Silva Rojas

28. Jorge Rodríguez Grossi

29. Pedro García Aspillaga

30. Manuel Inostroza

31. Paz Suárez

32. Bernardita Soto

33. María José Bunster

34. Samuel Donoso Boassi

35. Clemente Pérez

36. Ernesto Tironi

37. Darío Calderón

38. Jaime Ravinet

39. Hardy Knittel

40. Sergio Muñoz Riveros

41. María Victoria Carvajal

42. Constanza Imperatore

43. Gabriel Peralta Martínez

44. Gerson Volenski

45. Jaime Abedrapo

46. Isabel Rodríguez

47. Alejandro Jara Puga

48. Gabriela Riutort

49. Rodrigo Valenzuela Cori

50. Cristián Mallol Comandari

51. Ramón Montes

52. Enrique Morales Mery

53. Odette Morales

54. Carlos Tudela Aroca

55. Patricio Corominas

56. Álvaro Clarke

57. Oscar Barra

58. Rodrigo Antilef Giacaman

59. Fernando Tala

60. Germán Guerrero

61. Luis Felipe Cristi

62. Marcela Espinoza

63. Hernán Urrutia

64. Tonci Tomic

65. Freddy Antilef Leiva

66. Claudio Martínez

67. Hernán Garfias

68. Cristóbal Palisson

69. Francisca Vergara

70. Raúl Villagra

71. Waldo Chacón

72. Carlos Bellei

73. Jorge Vives Dibarrat

74. Adolfo Alvial

75. Juan Pablo Miquel Izurieta

76. Gonzalo Cubillos Prieto

77. Andrés del Río

78. Rosa Benavides

79. Santiago Venegas

80. Gustavo Giglio

81. Felipe del Río

82. Jorge de la Carrera

83. Jorge Frei

84. Carlos Marholz Oróstegui

85. Marcos Farías

86. Enrique Méndez

87. Miguel Ángel Mendoza

88. Juan Carlos Latorre Díaz

89. Ricardo Israel

90. Jaime Castillo

91. Rodrigo Rivera A.

92. René Funes M.

93. Laura Lahsen

94. Tomás Aylwin

95. Ricardo González Middleton

96. Flavio Briones R.

97. Juan José Santa Cruz

98. Luis Lizama

99. Eugenio Yunis

100. Rafael Asenjo

101. Fernando Gipoulou

102. Moisés Jáuregui

103. Mirtha Chacana