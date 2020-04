VIDEO RELACIONADO: Paula Daza confirma caso de COVID-19 en médico de Hospital San José

Durante la investigación del caso Gustavo Gatica, el joven que perdió la visión durante el estallido social, el general director de Carabineros, Mario Rozas, fue interrogado en calidad de testigo con el fin de dilucidar quiénes fueron los que dispararon los perdigones ese 8 de noviembre.

En un reportaje realizado por La Tercera, se rescatan algunos pasajes de la declaración ante la Fiscalía Centro Norte del 25 de noviembre de 2019.

“¿Cómo y cuándo se entera de este hecho?”, le preguntan a Rozas, quien respondió: “Me entero por la prensa, no sé si en un programa de televisión o alguien me pegunta por eso, pero los detalles específicos yo no los conozco”.

Rozas reiteró que no sabía de este grave caso. “Hoy recién me entero que la ubicación del hecho es calle Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna, yo tenía entendido que era en Pío Nono. No recuerdo quién me entregó esa información. Yo no indagué formalmente sobre quiénes pudieron tener participación”, sostuvo.

Luego, la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, le mostró un archivo de prensa en el que Rozas reconoce que los carabineros implicados estaban identificados, pero el general director se excusa: “No. Como le explico, yo sostengo que con un día, lugar y hora se puede determinar. Es ese el correcto sentido de lo que dije”.

Ante la consulta de un sumario en Carabineros, Rozas contestó: “No sé el detalle de quién lo tiene a cargo, pero lo puedo hacer llegar. Me basta con saber que exista sumario, pero por el volumen de información, aunque me encantaría, no conozco otros detalles. No sé dónde está radicado el sumario, pero le puedo enviar la información”.

Finalmente, reconoce que no había informado del caso Gatica: “Tendría que levantar la información, a nivel de director de Orden y Seguridad o de secretario general se remitió esa información”.