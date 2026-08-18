Tras reportaje: Diputado Manouchehri presentará denuncia ante Fiscalía por aprobación de proyecto ligado al hermano del ministro Quiroz

El diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri anunció que ingresará al Ministerio Público una denuncia por la aprobación ambiental de un proyecto inmobiliario vinculado al hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el cual se habría beneficiado por el mecanismo de la cartera para acelerar la tramitación de proyectos de inversión.

“Lo que ha revelado CIPER es extremadamente grave. Se ha revelado que el ministro Quiroz, con su plan, ha logrado que se apruebe un proyecto inmobiliario de más de 43 millones de dólares, proyecto en el cual participa su hermano“, señaló.

El parlamentario enfatizó que esto “además ha sido mediante la participación de un comité que no ha sido formado por ley y del cual no existen actas ni registros“.

Manouchehri reiteró que esto es “extremadamente grave, porque no solo es una aprobación cualquiera, sino que es una aprobación que ha pasado por encima de las propias recomendaciones que ha hecho el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que ha señalado lo que es básico: que no se puede construir en el mismo lugar donde están los socavones de Concón”.

Cabe recordar que, de acuerdo con el reportaje de CIPER, el proyecto inmobiliario se emplazará en una zona aledaña a las dunas de Concón y que el Sernageomin advirtió sobre riesgos de remoción en masa en el terreno ante la construcción.

En esa línea, el diputado confirmó las acciones legales ante el Ministerio Público para indagar el caso: “Nosotros vamos a hacer ingreso de una denuncia en la Fiscalía para que se investigue esta situación. Nos parece extremadamente grave y creemos que es una situación que se debe investigar hasta el total esclarecimiento de los hechos”.