Tras varios meses alejado de los medios y la opinión pública, Jaime Mañalich, el ex ministro de Salud, entregó un extensa entrevista donde abordó su rol durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 en el país y algunas de las críticas a su gestión que terminaron en su salida del gabinete y en su reemplazo por Enrique Paris.

“No me siento responsable, estoy tranquilo, hicimos un esfuerzo enorme“, sostuvo a El Mercurio, sobre si se siente responsable de los fallecidos producto de la enfermedad. “Creo que es muy luego para hacer un balance de esa naturaleza”, agregó.

“En este periodo sabático he consultado al oráculo de Delfos. Me he mirado al espejo y he tratado de contestar esta pregunta de quién eres realmente. La respuesta que me he dado es: ‘tú eres médico’“. Es por lo anterior que señaló que espera poder trabajar como médico internista en un consultorio y tener una actividad académica.

Volviendo al periodo como titular de la cartera ante la crisis sanitaria, sostuvo que “di por sentado en un momento que el enfrentar la parte más dura de la crisis implicaba un costo político que había que pagar y ese costo era dejar el cargo“.

También recordó un episodio en que tuvo un cruce a través de los medios de comunicación con la alcaldesa Cathy Barriga: “Un día un periodista me indicó que la alcaldesa dijo que se murió no sé quién y yo respondí que esa alcaldesa miente. Fue una burrada. Ahora, cuando saco la cuenta, en los tres días anteriores no había dormido nada. No me había acostado“.

Por otra parte, calificó como “epopeya histórica” el “aumento en 400% la capacidad hospitalaria, que montamos 150 laboratorios para hacer PCR. Lo que ocurre es que el tema del coronavirus se radicalizó políticamente”.

“A la conclusión que llegué fue que yo era un obstáculo para seguir avanzando y que era necesaria una suerte de enfriamiento del clima politizado”, reflexionó junto con asegurar que “por eso a fines de mayo le presenté mi renuncia indeclinable al presidente”.

En la misma línea, expresó que el objetivo de su renuncia era “descontextualizar la pandemia como un problema político-partidista entre la oposición y el gobierno”.

Consultado por si ha realizado alguna autocrítica, Mañalich declaró que “un defecto que tengo o que mostré es que era solo yo, era Mañalich, el que se la podía todo, y no destacar a otros”.

También aseguró que “yo no era reacio” a suspender las clases desde el 15 de marzo, sino que “el comité de expertos del Ministerio de Salud era reacio”. Pese a esto, agregó que “el tiempo ha demostrado que hay localidades donde no era necesario parar las clases”.

Sobre la posible aprobación de la acusación constitucional en su contra, sostuvo que “esto no es una critica al doctor Mañalich sino que un tema del gobierno” y que “lo que se está jugando” es “‘¿nosotros, Parlamento, tenemos control sobre el Poder Judicial con la acusación de la jueza Donoso?’ Eso es una pregunta de poder”. “Evidentemente hay un esfuerzo por destruir el legado del presidente Piñera”, concluyó.

Finalmente, sobre el proceso constituyente, apuntó que “sería muy malo para Chile que no se hiciera” y sostuvo que quienes no deberían ir a votar ese día son “los casos activos, aquellos casos que ese día estén en cuarentena”.