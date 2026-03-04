País mejor niñez

Maite Orsini responde tras acusaciones por rol como familia de acogida de menor: Anunció acciones legales

Por CNN Chile

04.03.2026 / 07:57

Un reportaje señaló que se habría rechazado su postulación al programa de familias de acogida porque le habría facilitado un "vaper de marihuana" a la menor que tenía a cargo de ella.

La diputada Maite Orsini se refirió a un reportaje televisivo que apuntaba a supuestas irregularidades que habría cometido al ejercer como familia de acogida, lo que habría motivado una suspensión del procedimiento por parte de Mejor Niñez.

Entre dichas irregularidades reportadas por Canal 13, habría: incumplimiento de visitas, retiros no autorizados del colegio donde estudia la menor, y también le habría facilitado un “vaper de marihuana“.

A través de un comunicado, Orsini señaló que “durante años he resguardado con absoluta reserva el vínculo que mantengo con ella por convicción ética y por mandato legal. La he acompañado, cuidado y querido como a una hija, priorizando siempre su tranquilidad, su desarrollo integral y su salud mental y emocional. Esa es la responsabilidad de cualquier adulta que decide involucrarse activamente en la protección de una niña o adolescente que ha vivido situaciones de vulneración de derechos”.

Del mismo modo, aseguró que “nunca he postulado al programa de familias de acogida, por lo que es incorrecto afirmar que una postulación haya sido rechazada. Soy y sigo siendo legalmente su tercera significativa”.

Posteriormente, apuntó a la publicación de antecedentes personales sobre la menor que está bajo protección del Estado, y sostuvo que eso “no solo vulnera su derecho a la privacidad y a la indemnidad psíquica; también debilita gravemente el sistema de protección de la infancia”.

Finalmente, anunció que recurrirá a la justicia por la situación: “Los antecedentes asociados a medidas de protección tienen carácter legalmente reservado. Su filtración, tergiversación o difusión pública no solo es éticamente reprochable: contraviene la normativa vigente en materia de protección de la infancia. Por lo mismo, se ejercerán todas las acciones legales correspondientes para establecer responsabilidades y resguardar plenamente los derechos de la adolescente bajo mi cuidado”.

