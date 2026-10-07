Macarena Santelices renuncia al partido Republicano y se integrará como independiente a la bancada UDI

Este miércoles, se dio a conocer la renuncia de la diputada Macarena Santelices al Partido Republicano. Ahora se integrará como independiente, pero en la bancada de la UDI.

Santelices sostuvo que su decisión corresponde a la necesidad de recuperar mayor autonomía para sus deberes legislativos. “He tomado la decisión de renunciar al Partido Republicano y continuar mi labor parlamentaria como independiente”, señaló, según consignó Emol.

La parlamentaria recalcó que su renuncia no significa un cambio en sus convicciones, señalando que estas “seguiré defendiendo con la misma fuerza la seguridad, la libertad, la familia y el servicio público“.

Además, recordó sus inicios con la UDI, partido en el que inició su militancia en 1995 y del que se distanció en 2021. “Políticamente nací y me formé en la UDI, una escuela que marcó profundamente mi vocación de servicio“.

Recalcó que no ingresará a otra colectividad, aunque manifestó su disposición a colaborar con distintos sectores políticos.

En el Partido Republicano, tienda fundada por el presidente José Antonio Kast, se desempeñó como vocera durante la campaña presidencial de 2021 y en 2024 postuló en las elecciones de gobernadores para encabezar el Gobierno Regional Metropolitano, pero perdió.

En 2025, en tanto, se presentó como candidata a diputada por el distrito 12 de la Región Metropolitana, en el que se incluyen comunas como La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque, siendo finalmente electa.