Luis Cordero dice que “uno esperaba menos improvisación” en la instalación del Ministerio de Seguridad y cuestiona la “ausencia de un plan”

El exministro Luis Cordero se refirió a la instalación del Ministerio de Seguridad y afirmó: “Lo que uno esperaba es que, dada la retórica del gobierno de emergencia, la etapa de instalación, que siempre es compleja, pero especialmente con este relato y con este foco, tuviera menos improvisación que lo que existe hasta ahora”.

El exministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió al primer mes del gobierno de José Antonio Kast.

Consultado sobre la actual titular de la cartera, María Trinidad Steinert, señaló en Mesa Central de T13: “Yo creo que es la instalación de la agenda de seguridad del Gobierno, más específicamente porque es uno de los engranajes dentro de un contexto más global”.

“Lo primero tiene que ver con que no es lo mismo la altura de las intenciones que la altura de los resultados. Cuando se está en campaña, habitualmente uno mira la altura de las intenciones. Cuando se comienza a gobernar, lo que se espera es la altura de los resultados”, añadió.

En ese contexto, sostuvo la importancia de separar el relato de campaña con el mandato de gobernar.

“Esta es una administración que asumió, no solo durante la campaña, sino también durante todo el trabajo previo, una estructura y un plan muy organizado en materia de seguridad pública. De hecho, interpeló al gobierno del entonces Presidente Gabriel Boric en cada una de las medidas que adoptó, incluyendo la instalación del Ministerio de Seguridad. Lo que uno esperaba es que, dada la retórica del gobierno de emergencia, la etapa de instalación, que siempre es compleja, pero especialmente con este relato y con este foco, tuviera menos improvisación que lo que existe hasta ahora”, afirmó.

Desde su perspectiva, agregó: “Hay varias cosas que, a mi juicio, demuestran esa improvisación. Primero, la ausencia de un plan. Es decir, ¿cuál es el propósito inicial respecto de los asuntos que se desean desarrollar o instalar? Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos que tiene el Gobierno para mediados de año y para fin de año en los indicadores centrales vinculados a temas de seguridad?”.

Además, cuestionó que se han tomado decisiones que implicarían ciertas infracciones a la ley, como la supresión de la unidad estratégica, que según señaló es un mandato legal.

“La ley que creó el Ministerio de Seguridad se hizo con un mandato bien deliberado respecto de que la gestión de datos estuviera concentrada en el gabinete del ministro o ministra de Seguridad, por una razón muy simple: porque datos hay muchos”, puntualizó.

Por otro lado, advirtió que “hay que tener cuidado con creer que la seguridad pública es exclusivamente operativos policiales, es mucho más que eso”.

La agenda migratoria

Respecto a la propuesta del Ejecutivo de impulsar tres vuelos al mes para realizar expulsiones de personas en situación migratoria irregular, explicó que existen varias restricciones.

Según detalló, esto ocurre por tres motivos. Primero, que un vuelo de la Fuerza Aérea (FACh) no siempre está disponible en un mes. Segundo, que en vuelos comerciales solo se puede expulsar a un número acotado de personas, ya que las aerolíneas asignan cupos específicos. Y tercero, en el caso de los vuelos chárter que contrata el Estado.

“En materia de gestión para las expulsiones, el Estado necesita capacidad para detener personas, pero solo puede hacerlo por cinco días para que se produzca la expulsión. Entonces, lo que se requiere es capacidad logística para disponer de medios y gestión para las detenciones”, explicó.

En esa línea, conluyó: “Días atrás escuché a una autoridad decir: ‘Nosotros vamos a expulsar mucho más que el gobierno anterior’. Yo le diría que en esto hay que actuar con algo más de modestia y no tanta soberbia, y mostrar qué capacidad de gestión se está realizando para poder cumplir eso”.