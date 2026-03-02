Louis de Grange pide al actual Gobierno no implementar “Ley Uber”: “Genera negativos impactos en pasajeros y conductores”

El también exdirector de Metro S.A. planteó que la iniciativa podría generar molestias para los que necesitan vehículos y también una reducción de ingresos para los conductores.

El próximo ministro de Transportes, Louis de Grange, le pidió al actual Gobierno no seguir impulsando la implementación de la denominada “Ley Uber”

Luego de compartir una editorial de El Mercurio, el también exdirector de Metro S.A. acusó que la legislación “genera negativos impactos en pasajeros (precios y calidad) y conductores (desempleo). Requiere varios e importantes cambios”.

La editorial que compartió De Grange apunta a que el apresurar “la implementación de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber, lo que podría causar serias molestias al público y reducir los ingresos de muchos conductores de aplicaciones de transporte a tiempo parcial”.

En esa línea, también se aseguró que “la legislación fue impulsada en su momento por el lobby de taxistas, la mayoría de los cuales ha terminado afiliándose a empresas de aplicaciones por sus ventajas”.

“Como han advertido los observadores, los efectos sociales serán importantes. Los conductores a tiempo completo probablemente cumplirán las condiciones, porque la alternativa es cambiar de oficio. Los que tendrán problemas con la ley son aquellos de tiempo parcial, ya sea porque no han obtenido la licencia profesional (que tiene un costo no menor) o porque sus vehículos exceden el límite de antigüedad requerido o no poseen la cilindrada mínima. Solo en el caso de Uber, este tipo de conductores representa el 75% de los casi 250 mil de la empresa”, acotó la editorial.

Del mismo modo, se indicó que “el Ministerio ha argumentado que se han hecho ajustes y flexibilidades al reglamento, por ejemplo, separando el registro de los choferes del registro de los automóviles y permitiendo que los conductores registrados en una región puedan trabajar en otras regiones. Son cambios aparentemente positivos, pero que no parecen suficientes para evitar los efectos dañinos de esta ley”.