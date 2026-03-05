País gobierno

Los viajes en vehículo fiscal de la ministra Vallejo que fueron objetados por Contraloría: Fueron en aniversarios del PC y del PS

Por CNN Chile

05.03.2026 / 10:24

{alt}

Desde el organismo fiscalizador impugnaron los traslados realizados en 2023 y 2024 entre el domicilio de la ministra y los eventos partidistas.

Tres viajes realizados por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fueron objetados por Contraloría General de la República.

Según lo informó el organismo fiscalizador a la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de un análisis del uso de vehículos fiscales por parte de distintas autoridades del gobierno central.

En cuanto a la situación de Vallejo, el documento de Contraloría señaló que “respecto de los vehículos asignados a la Ministra Secretaria General de Gobierno, se determinó que no consta que los trayectos correspondientes a los días 3 de agosto y 28 de diciembre de 2023, desde su domicilio (…) comuna de Las Condes; y del 4 de junio de igual año y 19 de abril de 2024, donde concurrió al teatro Coliseo, en la comuna de Santiago, respectivamente, correspondan a fines propios del cargo”.

Una tercera situación impuganada dice relación con una urgencia médica a raíz de una reacción alérgica.

La respuesta se hizo desde el propio ministerio aludido. En una declaración consignada por The Clinic, desde Segegob indicaron que “estamos tranquilos porque tenemos los antecedentes necesarios para que esas observaciones sean subsanadas”.

“Se trata de la asistencia a dos actos de aniversarios de partido en la que fue invitada como ministra de Estado, y apegado a sus funciones. Además, uno de ellos cuenta con un error en el registro del uso del automóvil; y el otro es una visita por una urgencia alérgica”, agregaron desde Segegob.

Finalmente, indicaron que “tras la revisión de su contenido, solicitaremos formalmente una reevaluación del informe final, aportando nuevos antecedentes que permitan un análisis completo y contextualizado de los hechos observados. Confiamos en que, a la luz de dichos antecedentes, se podrá ratificar que las actuaciones se ajustaron plenamente a la normativa vigente”.

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

Mundo El ataque a Irán sacudió el mercado del petróleo: Análisis sobre qué países de América Latina pierden y cuáles ganan
Anuncian fechas del Black Sale 2026: ¿Qué marcas participarán?
Los casos donde la justicia ya conmutó penas por razones humanitarias: Un reo era oxígeno-dependiente y otro estaba tetrapléjico
Diputada Javiera Morales informa que fue diagnosticada con cáncer de mama y anuncia pausa en actividades legislativas
Inauguran puntos de vacunación en estaciones de Metro: Revisa hasta cuándo estarán disponibles
Quiebre Boric-Kast: Senador Lagos Weber apunta a "mal augurio" tras abrupto término de reunión en La Moneda