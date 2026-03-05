Los viajes en vehículo fiscal de la ministra Vallejo que fueron objetados por Contraloría: Fueron en aniversarios del PC y del PS

Desde el organismo fiscalizador impugnaron los traslados realizados en 2023 y 2024 entre el domicilio de la ministra y los eventos partidistas.

Tres viajes realizados por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fueron objetados por Contraloría General de la República.

Según lo informó el organismo fiscalizador a la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de un análisis del uso de vehículos fiscales por parte de distintas autoridades del gobierno central.

En cuanto a la situación de Vallejo, el documento de Contraloría señaló que “respecto de los vehículos asignados a la Ministra Secretaria General de Gobierno, se determinó que no consta que los trayectos correspondientes a los días 3 de agosto y 28 de diciembre de 2023, desde su domicilio (…) comuna de Las Condes; y del 4 de junio de igual año y 19 de abril de 2024, donde concurrió al teatro Coliseo, en la comuna de Santiago, respectivamente, correspondan a fines propios del cargo”.

Una tercera situación impuganada dice relación con una urgencia médica a raíz de una reacción alérgica.

La respuesta se hizo desde el propio ministerio aludido. En una declaración consignada por The Clinic, desde Segegob indicaron que “estamos tranquilos porque tenemos los antecedentes necesarios para que esas observaciones sean subsanadas”.

“Se trata de la asistencia a dos actos de aniversarios de partido en la que fue invitada como ministra de Estado, y apegado a sus funciones. Además, uno de ellos cuenta con un error en el registro del uso del automóvil; y el otro es una visita por una urgencia alérgica”, agregaron desde Segegob.

Finalmente, indicaron que “tras la revisión de su contenido, solicitaremos formalmente una reevaluación del informe final, aportando nuevos antecedentes que permitan un análisis completo y contextualizado de los hechos observados. Confiamos en que, a la luz de dichos antecedentes, se podrá ratificar que las actuaciones se ajustaron plenamente a la normativa vigente”.