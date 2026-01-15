Los posteos de Amnistía Internacional que vinculaban la muerte de Julia Chuñil con la “defensa del planeta”

Durante la audiencia de formalización de tres hijos de Chuñil, se reveló que, presuntamente, uno de sus hijos ahorcó a la mujer luego de una discusión familiar.

Un giro dio el caso de Julia Chuñil, mujer desaparecida desde 2024 y cuyo caso ha causado revuelo a nivel nacional, e incluso, a nivel internacional.

Esto porque, en un primer instante, su familia vinculó la desaparición de la mujer con un presunto rol de defensa medioambiental. Sin embargo, los últimos antecedentes recopilados por la Fiscalía, el caso estaría lejos de aquello y más bien, se vincularía a un caso de parricidio.

Durante la audiencia de formalización de tres hijos de Chuñil, se reveló que, presuntamente, uno de sus hijos ahorcó a la mujer luego de una discusión familiar.

Durante el periodo de su desaparición, hasta ahora, fueron varios organismos, e incluso políticos, como el mismo Presidente Gabriel Boric y la senadora Fabiola Campillay, vincularon el tema a una presunta defensa medioambiental.

Uno de los actores más activos fue Amnistía Internacional Chile, que en reiteradas ocasiones exigió al Estado destinar recursos para su búsqueda.

“No podemos tolerar más ataques ni amenazas contra quienes alzan la voz en defensa del planeta. Exigimos y seguiremos exigiendo que se hagan todos los esfuerzos para encontrar a Julia Chuñil”, posteó el organismo a 6 meses de su desaparición.

Incluso, agregaron que “el Estado tiene la obligación de investigar, esclarecer, enjuiciar y sancionar los delitos contra personas defensoras de derechos humanos”.