Asfixia contra una pared: Los nuevos detalles que entregó fiscalía sobre cómo habría sido la muerte de Julia Chuñil

En la formalización, el Ministerio Público expuso que la víctima habría sido asfixiada durante una discusión en su casa, luego de intervenir para defender a un adulto mayor de 90 años.

La Fiscalía expuso un antecedente central en la investigación por la muerte de Julia Chuñil Catricura: la víctima habría sido asfixiada durante una discusión al interior de su vivienda, tras intervenir para defender a un adulto mayor de 90 años a quien, según la acusación, le estaban robando su pensión.

El detalle fue presentado en el marco de la audiencia de formalización contra tres hijos de Chuñil y su exyerno, instancia en la que el Ministerio Público reconstruyó una secuencia de violencia ocurrida la noche del 8 de noviembre de 2024, en el sector rural de Huichaco, comuna de Máfil.

De acuerdo con la Fiscalía, todo comenzó cerca de las 23:30 horas, cuando Julia Chuñil sostuvo una discusión con sus hijos Javier, Pablo y Jeannette. El conflicto se habría originado porque la mujer reprochó que le estuvieran robando la pensión —de alrededor de 200 mil pesos— a un adulto mayor que vivía en condiciones precarias.

Según el relato incorporado por el Ministerio Público, la discusión fue subiendo de tono al interior de la casa familiar, en un contexto en que también había niños presentes.

La presunta asfixia contra una pared

El punto más grave de la reconstrucción señala que, en medio del forcejeo, uno de los hijos de la víctima la habría asfixiado con sus manos, presionándola contra una pared, causándole la muerte. Este antecedente surge de la confesión del exyerno, quien entregó su versión a los investigadores.

La Fiscalía sostiene que este relato permite establecer cómo ocurrió el crimen y atribuye la autoría material del ataque a uno de los hijos de Julia Chuñil.

Además del delito vinculado a la muerte de Julia Chuñil, el Ministerio Público anunció que formalizará a los cuatro imputados por robo con violencia, a raíz del presunto despojo de la pensión del adulto mayor. La investigación sigue en desarrollo, mientras el tribunal evalúa las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.

Desde el Ministerio Público recalcaron que los hechos descritos corresponden a antecedentes expuestos en audiencia y forman parte de una investigación en curso, cuyo resultado final será determinado por los tribunales.