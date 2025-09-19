País parada militar

Los perritos de la brigada canina se roban los corazones en la Parada Militar 2025

Por CNN Chile

19.09.2025 / 14:01

{alt}

La jornada estuvo marcada también por la participación de 8.334 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden, de los cuales 846 son mujeres.

Este viernes 19 de septiembre se realizó una nueva versión de la Parada Militar en el Parque O’Higgins, en conmemoración de las Glorias del Ejército.

Como ya es tradición, los canes de Carabineros se llevaron los aplausos y la atención del público, transformándose en los protagonistas más entrañables del desfile.

Los más pequeños de la brigada canina fueron transportados en bolsos por sus adiestradores, mientras que los ejemplares juveniles hicieron su debut en la elipse del parque, mostrando las etapas de formación que atraviesan antes de incorporarse plenamente a las labores policiales.

La jornada estuvo marcada también por la participación de 8.334 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden, de los cuales 846 son mujeres, reflejando el creciente protagonismo femenino en las celebraciones castrenses.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

País Boric respalda a Iturriaga por casos de narcomilitares: “Es una traición a la patria”
Los perritos de la brigada canina se roban los corazones en la Parada Militar 2025
Fiestas Patrias: Seis fallecidos en accidentes y más de 860 mil vehículos han salido de la RM
Tormentas eléctricas en la zona centro y sur: Senapred recomienda no acercarse a rejas de metal ni usar equipos electrónicos
Parada Militar 2025 inaugura desfile con salto histórico de paracaidistas
"Que no vuelva": Hinchas de Independiente arremeten contra Lautaro Millán tras su nominación a La Roja Sub 20