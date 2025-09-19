Los perritos de la brigada canina se roban los corazones en la Parada Militar 2025

La jornada estuvo marcada también por la participación de 8.334 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden, de los cuales 846 son mujeres.

Este viernes 19 de septiembre se realizó una nueva versión de la Parada Militar en el Parque O’Higgins, en conmemoración de las Glorias del Ejército.

Como ya es tradición, los canes de Carabineros se llevaron los aplausos y la atención del público, transformándose en los protagonistas más entrañables del desfile.

Los más pequeños de la brigada canina fueron transportados en bolsos por sus adiestradores, mientras que los ejemplares juveniles hicieron su debut en la elipse del parque, mostrando las etapas de formación que atraviesan antes de incorporarse plenamente a las labores policiales.

La jornada estuvo marcada también por la participación de 8.334 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden, de los cuales 846 son mujeres, reflejando el creciente protagonismo femenino en las celebraciones castrenses.