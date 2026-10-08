“Los establecimientos educacionales deben ser espacios seguros”: Subsecretario Pavez por ataque incendiario en el liceo Javiera Carrera

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió al ataque incendiario perpetrado por estudiantes contra el Liceo N°1 Javiera Carrera, en la comuna de Santiago.
El incidente, que dejó a cuatro funcionarias heridas, culminó con la detención de las responsables por parte de Carabineros. Desde la dirección del liceo indicaron que alumnas de otros recintos educacionales de la comuna ingresaron a la asamblea convocada por las estudiantes e incendiaron basureros y contenedores de residuos.
En X, el subsecretario sostuvo que los hechos ocurridos son “absolutamente inaceptables”: “Los graves hechos de violencia ocurridos en el Liceo 1 Javiera Carrera son absolutamente inaceptables. Condenamos el ataque incendiario y la agresión contra funcionarias que intentaban proteger a la comunidad escolar”.
Finalmente, Pavez sostuvo que “los establecimientos educacionales deben ser espacios seguros, no escenarios de violencia. Respaldamos el actuar de Carabineros y esperamos que se determinen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan”.
Los graves hechos de violencia ocurridos en el Liceo 1 Javiera Carrera son absolutamente inaceptables. Condenamos el ataque incendiario y la agresión contra funcionarias que intentaban proteger a la comunidad escolar.
Los establecimientos educacionales deben ser espacios seguros, no escenarios de violencia. Respaldamos el actuar de Carabineros y esperamos que se determinen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan.
— Máximo Pavez 🇨🇱 (@MaximoPavezC) October 8, 2026
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