Los dardos del senador Squella tras eventual candidatura de Bachelet: “Duró poco la alianza entre los expresidentes, a ambos se les afilaron los colmillos”

El senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, criticó este miércoles las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet en las que abrió la puerta a una posible tercera candidatura presidencial.

Squella manifestó primero que “duró poco la alianza entre los expresidentes (Michelle Bachelet y Gabriel Boric). A ambos se les afilaron los colmillos por volver a la carga”.

Para el senador, la eventual candidatura de la expresidenta podría deberse a un “síntoma de una carencia que hay en los liderazgos de la actual oposición“. “Creo que estar permanentemente recurriendo a las personas que ya gobernaron y con poco éxito, por de pronto, no habla bien de una propuesta política que se tiene que hacer desde los partidos políticos pensando en el futuro”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que todavía “es muy temprano para hablar de candidaturas presidenciales, pero uno puede ir sacando conclusiones en la línea de lo que hemos señalado”.

Con todo, Squella dijo esperar que desde la oposición “no mezclen tan temprano la discusión política y legislativa que estamos teniendo. Estamos pasando por días importantes para la nación, discutiendo el presupuesto, discutiendo reformas estructurales en materia de seguridad pública. Mezclarlo con candidaturas presidenciales a tres años plazo, la verdad es que sería un tremendo error“.

Reiteró que “el volver por tercera vez a un nombre de alguien que ha gobernado dos veces y con poco éxito, particularmente en la segunda oportunidad (…) habla de una capacidad casi nula de recambio que están demostrando los partidos de oposición, pero eso no está en el lado de la cancha nuestra; nosotros simplemente seguimos mirando adelante”.

Asimismo, planteó que la alianza entre los exmandatarios “ha quedado sin efecto desde el día de hoy, en donde se han declarado mutuamente uno tácito y otro explícito que eventualmente se podrían encontrar en una candidatura presidencial. Si es que eso termina en una primaria, es harina de un costal que no me pertenece”.