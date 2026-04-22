Longton (RN) y la historia con Republicanos: “Se generaron fracturas humanas que aún no están suficientemente cicatrizadas”

El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, abordó la relación entre Chile Vamos y el Partido Republicano a raíz de la reciente controversia entre el diputado Cristián Araya y los parlamentarios Ximena Ossandón y Juan Carlos Beltrán, ambos RN, además de Jorge Guzmán, de Evópoli.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el legislador sostuvo que las tensiones entre ambos sectores vienen desde hace tiempo y recordó su experiencia durante dos periodos como diputado.

“Viví en carne propia cómo Republicanos nos increpaba constantemente a propósito del segundo gobierno de Sebastián Piñera y ciertas aperturas que nosotros teníamos o bien ciertas contribuciones en determinados proyectos para que salieran mejor y poder sacar adelante mociones nuestras”, relató.

En esa línea, destacó que muchas iniciativas en materia de seguridad fueron impulsadas por RN, precisamente porque el partido no mantuvo una postura intransigente.

“En democracia hay que conversar y tratar de llegar a acuerdos, porque si no tienes mayorías claras, los proyectos no salen”, remarcó. A su juicio, en ese periodo hubo una confrontación muy dura en la forma por parte del Partido Republicano contra Chile Vamos.

Por ello, enfatizó que cuando existen diferencias es clave cuidar las maneras de expresarlas, señalando que en ocasiones es preferible hacerlo en privado para evitar mayores tensiones.

“Para no generar fracturas humanas y políticas. Yo creo que se generaron fracturas humanas que todavía no están suficientemente cicatrizadas y eso hay que superarlo”, sostuvo.

Y añadió: “Yo en política he aprendido que no hay que ser rencoroso en la vida, porque hay que poner por delante el bien del país y aprender a superar esas diferencias, sobre todo cuando estamos encabezando o somos parte de un gobierno”.

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Desde su perspectiva, estas tensiones ya están mayormente superadas en el Senado, aunque no necesariamente en la Cámara.

En ese sentido, recalcó que las confianzas en política se construyen desde lo humano, pero que en el periodo anterior faltó consolidar ese “fiato”, ya que según planteó hubo un intento de tener la hegemonía del sector, lo que se manifestó a través de una estrategia de diferenciación.

El militante de RN sostuvo que es importante resolver estas diferencias, considerando que en el futuro podría proyectarse una coalición donde confluyan diversas fuerzas políticas que respalden al Ejecutivo de manera permanente.

“Tenemos que ser capaces de sostener una buena relación en el tiempo para que ese fiato nos permita el día de mañana gobernar, no solamente cada cuatro años”, afirmó.

Respecto al reciente cruce entre Araya y Ossandón, Beltrán y Guzmán, Longton consideró que no fue una forma adecuada de enfrentar las diferencias. A su juicio, la publicación realizada en X “genera más daño que contribución para construir una relación sana, sobre todo con los propios”.