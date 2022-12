La ex convencional Elisa Loncon respondió a las críticas que suscitó el permiso laboral de un año que le otorgó la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

En una publicación de Twitter, Loncon defendió tener “el derecho a utilizar un sabático y participar en seminarios internacionales. Soy académica universitaria, aunque le duela al racismo“.

“Mi sabático es un derecho académico. Publicaré libros y doy conferencias”, señaló en otra publicación. “Lamento que algunos se queden en el siglo XIX, en el odio racial o con un neo apartheid para encerrar a las mujeres indígenas e impedir que compartan sus conocimientos”.

Wenüy gracias x su solidaridad.Mi SABATICO es 1 derecho académico. Publicaré libros y doy conferencias.Lamento q algunos se queden en SXIX, en el odio racial o con un NEO Apartheid para encerrar a las mujeres indigenas e impedir q compartan conocimientos @radiousach @uchileradio — Elisa Loncon Antileo (@ElisaLoncon) December 4, 2022

La polémica

La otrora convencional cuenta con un permiso sabático de un año para ausentarse de sus funciones académicas, recibiendo íntegramente su remuneración. Durante ese tiempo, visitará distintas universidades extranjeras.

Esto fue duramente criticado por un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN), quienes presentaron un oficio para que Contraloría se pronuncie respecto del permiso otorgado, ya que argumentan que “no es clara su naturaleza”.

Los parlamentarios buscan que Contraloría inicie un procedimiento administrativo “para determinar si Loncon puede abandonar sus labores como docente para gozar de un ‘permiso sabático’, cuya naturaleza jurídica se desconoce, percibiendo además íntegramente su remuneración”.

Asimismo, también señalaron que el permiso debería constituirse como uno “en comisión de servicio en el extranjero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N°21.094, sobre Universidades Estatales, y el respectivo reglamento interno de la universidad” o, en su defecto, como “un permiso para ausentarse de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 110 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo”.

“No existe claridad, en el primer caso, de que la señora Loncon se encuentre en una comisión de servicio en el extranjero, ya que se desconocen las labores que desempeñaría allí y, en sus últimas alocuciones públicas en el extranjero, lo ha hecho en relación con su rol como ex convencional constituyente y ex presidenta de la Convención Constitucional, lo que no es un rol propio de la Universidad de Santiago“, detallaron en el oficio.