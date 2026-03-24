País combustibles

“Lo que viene no será fácil”: Mara Sedini defiende plan del gobierno tras histórica alza de combustibles

Por Michel Nahas Miranda

24.03.2026 / 09:02

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La ministra vocera de Gobierno llamó a enfrentar “con responsabilidad” el ajuste anunciado por Hacienda, que contempla alzas de hasta $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel a partir de este jueves. La secretaria de Estado aseguró que el Ejecutivo activó el plan “Chile Sale Adelante” para acompañar a las familias.

La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, salió este martes a respaldar públicamente el paquete anunciado por La Moneda para enfrentar la crisis de los combustibles y admitió que el escenario que viene será complejo para las familias.

A través de su cuenta de X, la secretaria de Estado escribió: “Enfrentamos un escenario complejo, lo que viene no será fácil, pero debemos asumirlo con responsabilidad en medio de una guerra y con un Estado debilitado por mala administración pasada”. En el mismo mensaje, agregó que el Ejecutivo presentó el plan “Chile Sale Adelante”, al que definió como un conjunto de “medidas concretas para apoyar y acompañar a las familias”.

Sus dichos se producen luego del anuncio encabezado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien informó un ajuste en los combustibles que contempla alzas de hasta $370 por litro en las gasolinas y de $580 en el diésel, cambio que comenzará a regir este jueves.

El incremento abrió un nuevo flanco político para el gobierno de José Antonio Kast, en medio de cuestionamientos desde sectores parlamentarios y gremiales, además de episodios de aglomeración en estaciones de servicio tras conocerse el anuncio.

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