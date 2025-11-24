Proyecto chileno busca democratizar uso de microscopía avanzada y transformar al país en polo científico regional

La iniciativa LiSIUM de la Universidad Mayor permite a investigadores acceder de forma remota y gratuita a tecnología de lámina de luz única en el continente. El equipo facilita el estudio tridimensional de enfermedades como el cáncer y procesos neurodegenerativos, rompiendo barreras económicas para científicos de la región.

Chile se posiciona como un actor relevante en el desarrollo de la imagenología científica con la instalación de uno de los primeros microscopios de lámina de luz (Light-sheet) disponibles en Sudamérica. El equipo forma parte de LiSIUM, iniciativa de la Universidad Mayor que abrió el acceso a esta tecnología a investigadores del país y la región.

El microscopio llegó en 2021 mediante el concurso Fondequip y apoyo de la iniciativa internacional Chan Zuckerberg. Su capacidad para observar material biológico en tres dimensiones y en tiempo real permite estudiar procesos vinculados a enfermedades neurodegenerativas, distintos tipos de cáncer y desarrollo embrionario.

Uno de los elementos distintivos del programa es su disponibilidad abierta: permite a equipos científicos utilizar el equipamiento en etapas iniciales de sus proyectos y operar de manera remota, lo que evita desplazamientos hacia el campus en Huechuraba. Según sus responsables, esta modalidad ha facilitado que laboratorios de distintas regiones y del cono sur puedan realizar experimentos con la herramienta.

El Dr. Leonardo Valdivia, parte del equipo a cargo, señaló que la tecnología ofrece una mirada tridimensional del comportamiento de tejidos vivos. “Con este microscopio podemos seguir procesos como la formación embrionaria en peces cebra”, afirmó.

Impacto regional y formación de capital humano

Desde su puesta en marcha, 29 científicos de 20 laboratorios —incluyendo centros de Brasil y Uruguay— han trabajado con el equipo. Además, más de 70 investigadores sudamericanos participaron en talleres de capacitación.

El coordinador de la iniciativa, Dr. Aníbal Vargas, destacó que la experiencia acumulada ha permitido colaborar con instituciones de otros países: “Investigadores de Brasil, México, Colombia y Uruguay vienen a entrenarse con nosotros”.

El programa proyecta ampliar su uso hacia áreas interdisciplinarias, como la descripción estructural de especies nativas, con el objetivo de contribuir a reducir la brecha tecnológica en Latinoamérica y fortalecer redes de ciencia colaborativa.

Mira algunas imágenes