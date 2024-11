“Le transmití que estaba disponible para lo que necesitara”: Maite Orsini confirma contacto con denunciante de Valdivia

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la diputada del FA abordó el momento personal que enfrenta tras la denuncia por delitos sexuales contra su expareja, Jorge Valdivia.

La diputada Maite Orsini (FA) se refirió, a través de un video, al difícil momento que atraviesa tras las denuncias por dos presuntos casos de violación contra su expareja, Jorge Valdivia.

“Lamento mucho poner el foco sobre mí en un caso que es tan grave y tan complejo, pero se han dicho tantas cosas y se ha especulado tanto que siento que lo mejor en este momento es explicar algunas cosas”, expresó al inicio del video.

Respecto a su estado, la legisladora señaló que no se encuentra en un buen momento y que, desde que se denunciaron los hechos, esa situación se ha “agudizado”.

“Creo que nadie está preparado ni espera que a quien uno ama o ha amado lo denuncien por algo tan grave como las acusaciones que hoy día existen en contra de Jorge”, complementó.

Sobre el proceso que ha enfrentado, explicó que, desde su posición, “siempre ha estado con las víctimas de violencia, y a eso he dedicado mi trabajo, mi vida”.

“Y todo eso me genera una contradicción que es muy grande, que es muy dolorosa, en la que, obvio, pienso en las denunciantes y en creerles, y al mismo tiempo siento que no puedo negarle una palabra de apoyo a quien fue mi pareja en los últimos dos años, independiente de todo”, añadió.

El contacto con la denunciante

Por otro lado, la diputada confirmó que, al enterarse de la denuncia, mantuvo contacto con la denunciante.

“Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido en común para que me llamase si así lo quería, y así lo hizo. Le transmití que no quería revictimizarla y que estaba disponible para lo que necesitara de mi parte”, precisó.

En relación con los cuestionamientos que ha recibido, señaló que en un caso tan complejo como este, “lo prudente debió haber sido limitarme a declarar en Fiscalía, cosa que hice voluntariamente. Es muy difícil pensar con claridad en estas circunstancias”.

“Mi declaración, eso sí, no fue ni a favor ni en contra de nadie, sino solo respondiendo con la verdad a lo que se me preguntó y con la única intención de apoyar en lo que fuera posible”, aclaró.

Asimismo, aseguró que ha estado plenamente disponible para colaborar con la investigación.

“No estoy bien, estoy con tratamiento para mi salud mental, porque la respuesta mediática a una situación que es grave y muy chocante ha profundizado un daño en mi salud. Esto no se trata de mí, y por lo mismo pido que nos centremos en lo importante: en respetar, en esperar la investigación y en que, en definitiva, se haga justicia”, concluyó.