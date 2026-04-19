“Uno busca qué parte favorece a los pobres y no la encuentra”: Lautaro Carmona cuestiona ejes del Plan de Reconstrucción

El presidente del Partido Comunista (PC) dijo que su colectividad está disponible para apoyar medidas sociales y de ayuda a damnificados, pero cuestionó la rebaja de impuestos a las empresas, la exención de contribuciones y la falta de anuncios sobre salario mínimo.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, cuestionó este domingo el contenido del proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social anunciado esta semana por el Gobierno, particularmente en su componente tributario y en la forma en que se financiarían algunas de sus medidas.

La iniciativa del Ejecutivo contempla más de 40 medidas e incluye una rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23%, además de la exención de contribuciones para la vivienda principal de personas mayores de 65 años.

En entrevista con Radio Nuevo Mundo, Carmona afirmó que “el propio Presidente dijo que algunos dirán que este es un proyecto que favorece a los ricos. La verdad es que no dijo nada que no fuera la verdad”.

Luego agregó: “Porque uno empieza a buscar qué parte favorece a los pobres y no la encuentra”.

Sus declaraciones, en tanto, se suman a las críticas que ha generado en la oposición la rebaja de impuestos a las empresas, uno de los puntos centrales del plan.

Sin embargo, pese a sus cuestionamientos, el timonel comunista señaló que su partido no cerrará la puerta a toda la iniciativa y que está dispuesto a revisar aquellos puntos que tengan impacto social directo.

“Yo creo que es un proyecto que va a tener mucha discusión”, sostuvo.

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Y en esa línea, añadió: “Nosotros estamos disponibles para apoyar todas las partes miscelánicas de este proyecto, vinculadas al beneficio de los damnificados, vinculadas a políticas sociales”.

Uno de los principales reparos de Carmona apuntó al financiamiento de la rebaja tributaria a las empresas.

Sobre ese punto, advirtió que “la velocidad con que tú vas a afectar las políticas drásticamente para favorecer a los empresarios es mucho más rápida que la velocidad para recoger esos recursos”.

Y reiteró: “Entre medio entonces queda un vacío, un vacío de años. ¿Quién lo va a cubrir? Mientras tanto, ¿qué?”. El Gobierno, en tanto, ha defendido que el plan busca impulsar crecimiento, empleo y reconstrucción, y que su diseño incluye medidas de compensación fiscal.

Carmona también se refirió a los anuncios en materia social, entre ellos los relacionados con salud y listas de espera. Aunque reconoció ese componente dentro del proyecto, advirtió que este tipo de promesas debe ir acompañado de definiciones claras.

El dirigente sostuvo que “con la necesidad no se puede jugar”, aludiendo a la situación de pacientes, especialmente en áreas sensibles como la atención oncológica.

Otro de los puntos que cuestionó fue la exención de contribuciones para mayores de 65 años sobre la primera vivienda.

En ese contexto, planteó que la medida podría terminar favoreciendo también a personas con propiedades de alto valor.

“El pequeño detalle es que algunos tienen una primera vivienda que es una población completa”, dijo.

Y añadió: “No son 40 metros cuadrados, 50, no; son 300 y más, para qué decir, el terreno”.

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El plan del Gobierno, en tanto, establece que la exención se aplicaría a la vivienda principal y considera un mecanismo de compensación para los municipios, punto que ya ha sido objeto de críticas desde alcaldías y asociaciones municipales.

Sobre el efecto de esa medida en las comunas, Carmona insistió en que las contribuciones cumplen una función relevante en el financiamiento local.

“Las contribuciones ayudan al pozo del Fondo Común Municipal”, afirmó. Y detalló que esos recursos permiten que “las políticas municipales lleguen para que haya pavimento, para que haya un grifo, para que haya un semáforo, para cuestiones muy elementales en la vida de las poblaciones de comunas”.

El presidente del PC también criticó que el mensaje presidencial no incluyera referencias al salario mínimo, en momentos en que el tema está en negociación entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

“Se ha luchado mucho para alcanzar un salario mínimo que se acerque a cotejarse con los ingresos que requiere una familia elemental de cuatro personas”, dijo.

Luego añadió: “Ahora tenemos el gran problema que no se alcanza el fin de mes”.