¿Las piscinas generan un alza en peleas de vecinos? 59% de las personas reconoce haber participado o presenciado en conflictos

Desde ComunidadFeliz advierten que los reclamos de vecinos suelen aumentar en esta época, por el uso de piscinas comunitarias.

A pocos días del inicio del verano, uno de los principales panoramas para combatir el calor son las piscinas. Sin embargo, distintos expertos advierten que las que son comunitarias podrían incrementar los desencuentros entre vecinos.

Según lo informado por El Mercurio, un estudio de ComunidadFeliz señaló que el 59% de los encuestados admitió haber visto o participado de algún conflicto entre vecinos de una comunidad habitacional, al menos una vez durante el último año.

Valeria Morillo, vocera de ComunidadFeliz, apunta a que las piscinas suelen generar problemas entre personas que conviven en comunidades y que “algo que ocurre mucho es cuando no se respeta la cantidad de invitados”.

“Hemos visto administraciones que usan brazaletes y otras que llegan a un punto medio, en que permiten invitados, pero no los fines de semana, por ejemplo”, añadió Morillo.

Rebeca Donoso, mayordomo de un edificio en Ñuñoa, advierte que “en el año hay reclamos, pero no todos los días, y por temas esporádicos, como ruidos o basura en lugares que no corresponde. Pero con la apertura de la piscina, las quejas aumentan, sobre todo los fines de semana”.

Mario Riquelme, conserje de un condominio de dos edificios en Santiago, añade que “es notorio cómo llegan más reclamos de vecinos molestos por la forma en que otros usan estos espacios. A veces es porque los niños se ponen a jugar con pelotas en el agua, porque dejan tirados los juguetes o porque algunas personas ‘reservan’ las pocas reposeras que hay poniendo toallas encima para que nadie más las pueda ocupar”.

Alfonso Fernández, mayordomo de un edificio en Las Condes, indica que “los problemas entre vecinos en los edificios se potencian en esta temporada (…) Lo que más reclaman aquí es cuando la gente no se seca y se devuelve a su departamento mojando los pasillos y ascensores”.