Las críticas y reparos a las principales medidas de la reforma de seguridad del Gobierno

El expresidente Gabriel Boric y parlamentarios de diversos sectores cuestionaron la reforma constitucional de seguridad y la concentración de facultades en el Ejecutivo.

La propuesta, que necesita un quórum de cuatro séptimos (29 votos) para su aprobación en el Senado, vive un escenario complejo, enfrentando críticas tanto en la oposición como en el oficialismo, especialmente por la creación de un nuevo estado de excepción y seguridad pública.

El proyecto ingresó con urgencia al Congreso tras filtraciones de borradores que generaron cuestionamientos y críticas de figuras afines al Gobierno, algunos de los cuales apuntaron a una falta de diálogo previo por parte de los ministerios.

Boric llama a articular a la oposición frente a “reforma regresiva”

Durante el lanzamiento del libro del exministro Mario Marcel, el expresidente Gabriel Boric cuestionó los alcances del texto y se dirigió a la oposición para fijar una postura.

“Quienes estamos en política tenemos que siempre estar dispuestos a colaborar (…), lo que no significa ceder en convicciones que son claras. Por eso toda la oposición rechazó la reforma regresiva del presidente y yo espero que haya una posición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quiere instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del presidente de la República, con una limitación de libertades que no se había visto inédita en la democracia chilena”, sostuvo.

El diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper replicó a estas declaraciones, afirmando que “enfrentar al crimen organizado requiere que nuestra Constitución se ponga al día (…), pero para lo cual no es necesario modificar las bases de la institucionalidad, en nuestra opinión. Basta con hacer ciertas modificaciones al artículo 19, poner el foco en el capítulo cuarto, que es el capítulo destinado al gobierno y, por lo tanto, empoderar las facultades que tiene el presidente de la República”.

“Le hago un llamado a no ser un comentarista amnésico y externo (…) que el presidente Boric pretenda hoy día dar lecciones, a mí me parece de una patudez superlativa“.

A su vez, Raúl Leiva, del Partido Socialista (PS), emplazó al gobierno a ordenar a su sector, ya que “cuando un gobierno no tiene conducción firme, le hace mal al país. Y lo que hacen para poder cubrir con harto humo es enviar proyectos de reforma constitucional que nadie, obviamente la oposición, va a apoyar, pero tampoco el propio oficialismo”.

Fisuras en el oficialismo

Las alertas no solo ocurrieron desde la oposición. Desde el oficialismo, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) planteó sus discrepancias con el diseño del proyecto.

“El estado de emergencia de 140 días o de 120 días prorrogable sin intervención del Congreso es algo que, teniendo hoy cuatro estados de emergencia —de asamblea, de sitio, de emergencia y de catástrofe—, le otorga al presidente una cantidad de atribuciones que, la verdad, yo creo que lindan con algo que a mí me parece tremendamente peligroso en un Estado de derecho. Y sorprende por lo mismo que, teniendo un tema que es muy propio del gobierno, que apoyamos todos con mucha fuerza, esté hoy día rechazado”, afirmó.

A esto se sumaron senadores como Andrés Longton, de Renovación Nacional, además de advertencias por parte del Partido Social Cristiano, Demócratas y el Partido de la Gente.

En tanto, el timonel del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, señaló que los estados de excepción deben darse bajo un tiempo acotado, ya que “lo que se viola o lo que se restringe en un estado de excepción no son los derechos de los criminales, son los derechos de todos los ciudadanos. Y esa restricción de los derechos de todos los ciudadanos solamente se puede hacer o se debe hacer en un periodo lo más corto posible”.

A su vez, la senadora Vanessa Kaiser adelantó su voto en contra de la iniciativa, argumentando que las medidas debiesen tramitarse por la vía legal y no mediante reformas a la Constitución.

Debate constitucional

Especialistas en derecho constitucional también abordaron los alcances de la iniciativa. La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, señaló en Hoy es Noticia que “cuando uno se va al plano de los estados de excepción, estamos hablando de situaciones de anormalidad constitucional, y eso significa la constatación de que con las herramientas actualmente existentes no se ha podido abordar, en este caso, el combate adecuado al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo. Entonces me parece a mí que aquí sí hay un aspecto que tiene que ver precisamente con ese punto clave”.

Por su parte, Jaime Gajardo, en diálogo con CNN Chile Radio, advirtió sobre el impacto institucional frente a resoluciones de leyes como la recién promulgada “Escuelas Protegidas”.

“Trata de disciplinar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional recientemente, en un fallo sobre escuelas protegidas, dijo que condicionar beneficios sociales o derechos sociales a no haber cometido faltas o no haber cometido algún delito era algo inconstitucional. Entonces el presidente de la República presenta una reforma a la Constitución precisamente para transformar en constitucional aquello que el TC le dijo que vulneraba derechos fundamentales“.

“Es preocupante porque lamentablemente es el camino que han tomado principalmente gobiernos que han derivado en gobiernos autoritarios. Esto altera la distribución de poderes que hay en nuestra Constitución; le entrega al presidente la posibilidad de calificar él si una organización es terrorista o no, no los tribunales de justicia. Eso es completamente ajeno a nuestra tradición“, concluyó.

La propuesta comenzará su tramitación en la Comisión de Constitución del Senado, donde el Ejecutivo requiere un quórum de cuatro séptimos (29 votos) en la Cámara Alta y más de 80 en la Cámara de Diputadas y Diputados para ser aprobada, una meta que enfrenta un desafío ante las bajas anunciadas por diversos parlamentarios.

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