La millonaria multa de Metro contra empresa por fallo en máquina tuneladora: Sanción sería de al menos US$ 8 millones

El gerente general de la empresa de transportes, Felipe Bravo, además aseguró que le exigirán a la empresa "los mayores costos que significa el cambio de método constructivo".

Durante los últimos días se dio a conocer que Metro de Santiago acusó “incumplimientos graves y reiterados” en el contrato con TMB y Túnel SpA, encargados de un tramo del túnel de la futura Línea 7 del tren subterráneo.

¿Qué consecuencia tuvo esto? La empresa de transportes terminó anticipadamente dicho contrato y anunció que evaluará sanciones contra la firma.

En este contexto, Diario Financiero dialogó con el gerente general de Metro, Felipe Bravo, respecto a la situación que se alertó.

Consultado sobre cómo se produjo el incumplimiento del contrato, Bravo detalló que “la empresa estuvo muy por debajo del rendimiento esperado. La máquina presentó problemas y estuvo con detenciones más largas de lo previsto, esto previo a la avería mayor del mes de julio”.

“Desde ese mes, la máquina estuvo detenida hasta octubre y posterior a eso, el plan de recuperación de la máquina no resultó satisfactorio. La tuneladora requería otra reparación mayor si queríamos seguir con ella y eso significaba probablemente mayor incumplimiento. En eso nos basamos para tomar la decisión”, acotó.

Consultado sobre cuál fue el impacto del retraso, apuntó a que “el contrato del tramo 1 no solo consistía en la tuneladora, sino que consistía en construir seis estaciones además con el método tradicional en NATM. Estas están todas terminadas, por lo que este tramo tiene un avance; pero si proyectábamos el rendimiento que estaba teniendo la empresa hacia adelante y no hacíamos nada, nos íbamos a seguir retrasando“.

Respecto a las sanciones contra la empresa, Felipe Bravo aseguró que “va a haber una suma que vamos a tener que calcular cuando liquidemos el contrato. Hoy en día estimamos una multa de UF 180 mil (lo que equivale a unos US$ 8 millones o más de 7 mil millones de pesos), pero esa no es la única sanción“.

“Los mayores costos que significa el cambio de método constructivo también lo vamos a reclamar y se los vamos a exigir a la empresa, porque se originan en su incumplimiento. Cualquier otro daño o perjuicio que se ocasione a Metro por esta causa también lo vamos a reclamar en la instancia que el contrato permite”, remató el gerente de Metro.