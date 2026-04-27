La millonaria indemnización que deberá pagar Gary Medel por “funa” a fiscalizador que le exigió pase de movilidad en concierto

Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en más de $15 millones la indemnización que deberá pagar el futbolista Gary Medel al fiscalizador sanitario que “funó” durante la pandemia.

En fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, por concepto de daño emergente y moral, aumentando el monto resarcitorio en proporción al daño acreditado.

El hecho se remonta a mayo de 2022, cuando el jugador insultó al fiscalizador por impedirle la entrada a un concierto debido a que no contaba con pase de movilidad. Esto fue transmitido por el mismo Mede a través de redes sociales.

“Ha quedado demostrado que Ángelo Berti (fiscalizador) fue agredido verbal e injustamente por el demandado mientras realizaba su labor de fiscalizador, además de haber expuesto esta agresión y su imagen –sin su consentimiento– en redes sociales (live) para el asedio (funa) de los seguidores del demandado Medel”, señala el fallo.

En el documento se menciona que para el trabajador dicha situación tuvo “consecuencias mediáticas y de invasión a su privacidad que le causaron una gran afectación a su salud mental, al punto que requirió de farmacología y terapia a causa de un trastorno adaptativo del que dio cuenta el psicólogo tratante al declarar”.

“La pretensión indemnizatoria deriva del padecimiento emocional que tuvo que sobrellevar y que se encuentra comprobado también con la documental agregada al proceso, la que da cuenta de las atenciones de salud mental asociadas al evento traumático causado por el demandado y que coinciden con las dolencias que se consignaron en la demanda”, agrega.