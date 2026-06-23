“La mano cambió” y “nos acostumbramos a tolerar la incivilidad”: Gobierno en medio de discusión del Registro de Vándalos

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados recibió al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en el marco de la discusión del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.

En la instancia, la autoridad afirmó que el Gobierno busca transmitir una “señal concreta, a que vuelva la cultura del orden a Chile”. Según dijo, “nos acostumbramos a tolerar la incivilidad”, por lo que se debe “dar la señal de que la mano cambió”.

Además, aseguró que todas las inquietudes constitucionales “o tienen explicación o tienen solución”.

Cabe recordar que el presidente José Antonio Kast presentó la iniciativa el pasado 1 de junio en su Cuenta Pública. El Registro de Vándalos tiene como objetivo “consolidar información de condenas y sanciones por actos que afectan la convivencia, el orden público y los bienes comunes”.

Así, el subsecretario Pavez comentó que se buscará que haya consecuencias administrativas temporales para quienes sean parte del registro.

El Registro será administrado por el Registro Civil y tendrá un carácter parcialmente público, es decir, “cualquier persona podrá requerir información por medio de una solicitud de acceso a la información pública”. De todos modos, los antecedentes específicos de la causa estarán bajo reserva.

La autoridad aclaró que la iniciativa distingue entre actos vandálicos e incivilidades.

En el primer caso hay delitos contra la autoridad y bienes públicos, de conducta, contra profesionales de la salud o educación. Quienes los cometan estarán cinco años en el registro, y dos si son menores de edad. Aquí entra el consumo de alcohol en espacios públicos, por ejemplo.

Mientras que en las incivilidades hay faltas analizadas por los juzgados de policía local y las que se analizan en los Juzgados de Garantía.

Quienes cometan estas acciones no tendrán acceso a subsidios habitacionales y de arriendo, becas de educación superior, postgrado y fondos concursables (cultura, ciencia), licencia de conducir y pasaporte, beneficios tarifarios de transporte público y pérdida de pensiones de gracia.