La dura crítica de Ximena Lincolao, ministra de Ciencias de Kast: “Chile es un país clasista y racista”

Una dura crítica al país realizó la ministra de Ciencias de José Antonio Kast, Ximena Lincolao. La secretaria de Estado tildó a Chile como una nación “clasista y racista”.

En diálogo con el podcast Cómo te lo Explico, la ministra aseguró que “siento que cuando a mí el Presidente me dio el honor y el privilegio de ser una mujer mapuche, sin relaciones, sin ningún tipo de conexiones acá, ni con ningún partido político, era una apuesta muy grande, era un riesgo muy grande para él”.

“Yo tomo eso como una gran señal, porque a mí me podría haber pedido lo mismo presidentes por los últimos 30 años, porque muchas embajadas me conocían y a mí nunca hubo nadie”, agregó. Lincolao aseguró que de haber sido llamado por Jefes de Estado de otros signos políticos distintos al del Kast, “yo hubiese dicho que sí por Chile. O sea, yo estoy acá trabajando por Chile y yo creo que el Presidente tomó un riesgo muy grande cuando me eligió a mí”.

“Una persona mapuche, una persona que viene de escasos recursos, que yo no vengo de la elite, yo no vengo de esos colegios donde muchos de ellos fueron, los políticos, de todos los partidos, porque Chile es un país clasista y es un país racista”, destacó al mencionar el hecho de que Kast la eligiera para un cargo ministerial.

“Hay que hablar las cosas como son, porque los insultos que a mí me ponen en las redes sociales son insultos racistas”, cerró.