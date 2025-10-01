Kast responde a Boric tras alusión en cadena nacional por Presupuesto: “Vamos a recortar sin afectar beneficios sociales”

El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a la alusión que hizo el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional, en el marco de la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 2026. Boric calificó como “irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado”.

El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la cadena nacional del Presidente Gabriel Boric en el marco de la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto que se discutirá en el Congreso, luego de la alusión a su propuesta en materia económica.

En ese contexto, Kast publicó en su cuenta de X: “No Presidente. Vamos a recortar 6.000 millones de dólares en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU. Y vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al gobierno y que en estos cuatro años se han robado la plata de los chilenos más pobres”.

¿Qué dijo el Presidente Gabriel Boric?

“Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones. Existe un camino en donde la seriedad fiscal y el compromiso con las urgencias de ustedes, las familias chilenas, se encuentren. Ese es justamente el camino que estamos recorriendo. Y es que un Estado responsable no abandona a su gente. Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo”, enfatizó el jefe de Estado.

En esa línea, el Ejecutivo planteó la interrogante: “¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU. Por el contrario, nosotros entendemos que la responsabilidad fiscal es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para atender las prioridades sociales del país y que estos avances se sostengan en el tiempo”.

Esta intervención hace referencia, de manera indirecta, a la propuesta de Kast, que en materia de política fiscal plantea un ajuste del gasto público de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Según detalló el abanderado, la iniciativa busca la “eliminación de iniciativas del Estado mal evaluadas” y mejorar la eficiencia del gasto público.

