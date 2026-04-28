Presidente Kast anuncia proyecto de ley para crear el Día Nacional de la Teletón

El Presidente José Antonio Kast anunció el envío de un proyecto de ley para crear el Día Nacional de la Teletón y el Día del Encuentro Familiar, en el marco de una actividad realizada en el Instituto Teletón de O’Higgins.

Según informó la fundación, la propuesta busca establecer que el primer sábado de noviembre de cada año sea reconocido como Día Nacional de la Teletón, mientras que el domingo siguiente quede consagrado como Día Nacional del Encuentro Familiar.

“Más allá de las diferencias legítimas que podamos tener, hay causas que nos unen, y la Teletón es una de ellas”, señaló el Mandatario durante la ceremonia.

Kast agregó que la iniciativa busca reconocer “una obra que es mérito de todo su equipo y de un país que se une por un propósito común”.

El anuncio coincidió con la confirmación de las fechas de la campaña Teletón 2026, que se desarrollará el viernes 6 y sábado 7 de noviembre, cuando la cruzada solidaria cumpla 48 años de historia.

La actividad se desarrolló en el nuevo Instituto Teletón de O’Higgins, recinto que cumplió sus primeros 100 días de funcionamiento y que se convirtió en el escenario elegido para presentar la propuesta legislativa.

Desde la organización destacaron que la campaña permite financiar tratamientos y procesos de rehabilitación para cerca de 32 mil niños, niñas y jóvenes con discapacidad atendidos en los distintos centros del país.

Ahora, el proyecto deberá ingresar al Congreso, donde comenzará su discusión legislativa para definir si ambas jornadas quedan oficialmente incorporadas al calendario nacional.