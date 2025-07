Kast valora cese judicial de Matthei y llama a “encauzar la campaña en las urgencias que demandan los chilenos”

El líder republicano respaldó la decisión de Evelyn Matthei de suspender la denuncia por campaña sucia y llamó a centrar los esfuerzos en una propuesta de unidad frente a lo que calificó como una “emergencia nacional”.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, valoró este jueves la decisión de Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, de suspender la denuncia judicial por la campaña de difamación en su contra que atribuye a militantes republicanos.

En su cuenta de X, Kast afirmó que “Chile enfrenta una verdadera emergencia en todos los ámbitos posibles y requiere, como nunca, que por el bien y el futuro de nuestro país, trabajemos unidos y comprometidos, más allá de nuestras diferencias, para ofrecerle a Chile una alternativa de gobierno que nos permita recuperar el orden, terminar con la inmigración ilegal y volver a progresar y crear empleos para todos los chilenos”.

El exdiputado recalcó que “nuestro adversario político y electoral es la candidata que representa la continuidad de este gobierno y seguiremos concentrando todas nuestras fuerzas y propuestas para demostrar que el camino que le proponemos a Chile es el que nos llevará a la libertad, al progreso económico y la esperanza que los chilenos anhelan recuperar”.

“Valoro la decisión de Evelyn Matthei y de Chile Vamos de poner los intereses y los sueños de los chilenos por delante, y de volver a encauzar esta campaña en las urgencias que demandan los chilenos”, añadió.

Finalmente, hizo un llamado a “seguir ese mismo camino y a no desviarse de él, para que podamos recuperar y reconstruir nuestro país. Tenemos una oportunidad histórica de implementar un cambio radical para Chile, no la podemos desperdiciar. Los chilenos están angustiados y desesperados, no les podemos fallar”.