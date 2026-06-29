Kast respalda legislar “Ley Alejandro” y anuncia reunión con familias de víctimas de delitos violentos

El presidente José Antonio Kast afirmó que el Ejecutivo respalda la idea de legislar iniciativas vinculadas a la denominada “Ley Alejandro”, tras el crimen de un menor de 12 años.

En entrevista con Radio Polar, el Mandatario fue consultado por el debate abierto luego del fallecimiento del menor y sostuvo que el Gobierno busca abordar el tema de manera integral, considerando tanto los proyectos de ley ya presentados como nuevas propuestas del Ejecutivo.

“Queremos reunirnos con la familia también de Joaquín, de Alejandro, y de los distintos menores que han fallecido a manos de asesinos juveniles para ver cómo enfrentar esto”, señaló Kast.

Kast anuncia reunión con familias de víctimas

El Presidente vinculó estos casos con una problemática que, según dijo, se ha repetido en distintos puntos del país.

En esa línea, mencionó los crímenes de Tamara, en Huechuraba; Joaquín, en Rancagua; y Andrés, en San Bernardo.

“Reiteradamente tenemos que sufrir el hecho de tener que comunicar estos asesinatos violentos por parte, a veces, de jóvenes hacia otros jóvenes, ya sea por robar un vehículo o por robarles un celular”, sostuvo.

Kast indicó que el Gobierno ha conversado con parlamentarios que han impulsado iniciativas legales y que las alternativas están siendo trabajadas desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Seguridad e Interior.

Según explicó, espera que a su regreso de la gira que iniciará por Paraguay y Uruguay pueda concretarse el encuentro con las familias.

“Esperamos que ya a mi regreso de esta gira que comienza hoy día, Paraguay y Uruguay, podamos tener la posibilidad de acoger a las familias, conversar con ellas”, afirmó.