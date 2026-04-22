Kast firma “Ley de Reconstrucción Nacional” y sella con cita a la ex Concertación: “La tarea número 1 es generar empleo, el resto es música”

El Presidente José Antonio Kast firmó este miércoles en La Moneda la denominada “Ley de Reconstrucción Nacional”, un proyecto económico con el que busca reactivar la inversión, impulsar el empleo y acelerar la reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes.

Durante la ceremonia en el Palacio de La Moneda, el Mandatario sostuvo que la iniciativa puede marcar “un antes y un después” para el país, en medio de cifras que calificó como críticas: “Más de 800 mil personas buscando trabajo, un desempleo juvenil cercano al 22% y un crecimiento económico en torno al 2%”.

El eje político del discurso llegó al cierre, cuando citó al expresidente Ricardo Lagos. “Hace años dijo que la tarea número uno es crecer, todo lo demás es música. Hoy gustaría complementarla y decir: la tarea número uno es generar empleo, el resto es música”, afirmó.

El proyecto contempla una baja gradual del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, además de un crédito tributario orientado al trabajo formal y a pequeñas y medianas empresas. Según detalló Kast, la medida beneficiaría a 235 mil pymes.

También incorpora cambios para reducir incertidumbre tributaria y acortar los plazos de aprobación de proyectos de inversión, apuntando a lo que el oficialismo ha denominado “permisología”.

El Presidente sostuvo que hoy algunas iniciativas pueden quedar detenidas por más de mil días.

Kast dejó ahora la presión en manos del Congreso. “Cada parlamentario tendrá que decidir si va a estar del lado del empleo o del estancamiento”, señaló, llamando a respaldar la propuesta en un debate que se anticipa clave para el rumbo económico del Gobierno.