Kast está utilizando chaleco antibalas en traslados a actividades y Jara responde: “Al parecer desconfía del pueblo chileno”

En el debate de Anatel de este lunes, Kast salió a las críticas y aseguró que "lo que puedo decir es que miedo no tengo", sin entregar más detalles sobre si existen amenazas que lo hayan llevado a tomar dicha decisión.

Polémica ha generado el uso por parte del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast de un vidrio blindado, durante un acto de campaña en Viña del Mar.

Si bien desde el comando de Kast confirmaron que es por seguridad, días después La Tercera reveló que la utilización de la protección no fue recomendación de Carabineros ni del personal de seguridad a cargo de Kast.

Pero ahora CNN Chile revela otro antecedente y es que nuestro canal pudo confirmar que José Antonio Kast está utilizando chalecos antibalas en ciertos traslados a actividades.

Consultada al respecto, la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara afirmó que “con suerte uso chaleco de lana de vez en cuando, sobre los chalecos antibalas sigo las recomendaciones de Carabineros que son la autoridad que tiene la competencia sobre la materia y entiendo que a ninguno de los candidatos le ha pedido, ni usar vidrios antibalas como la ha hecho Kast, ni chalecos antibalas”.

La exministra del trabajo endureció el tono y aseguró que “al parecer Kast desconfía del pueblo chileno y lo que le diría a la gente es que a lo mejor es hora de que empiecen a pensar en desconfiar de un candidato que desconfía de ustedes”.