Este sábado la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, entregó su respaldo al ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, tras dictamen entregado por la Contraloría donde se afirma que “no se ajustó a la prescindencia”, en torno a su rol en las reformas que el oficialismo busca implementar a la nueva Constitución en caso de ser aprobada.

Según consignó Emol, la parlamentaria destacó que la resolución del ente contralor responde a un “llamado de atención“, tanto para el ministro como para el Ejecutivo, asegurando que el actuar de Jackson se ajusta a la legalidad.

“La Contraloría ha dicho claramente de que no se ha actuado fuera de lo legal, que hubo una frase en particular que el ministro va a tener que observar, que cuando se refiera a esto lo haga siempre en función de ambos sectores. Hay muchos videos e intervenciones del ministro donde hace un llamado tanto al Apruebo como al Rechazo a incorporar las propuestas y nosotros nos quedamos con eso”, dijo la congresista.

Cariola además destacó que “el ministro ha jugado un rol en recoger los elementos que surjan de cada espacio y ante eso creemos que la Contraloría juega su papel y hace un llamado de atención que el Gobierno tendrá que considerar“.

“Informar no es intervenir. El ministro Jackson hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, del Apruebo y del Rechazo, a presentar propuestas para lo que viene después del 5 de septiembre. Eso en realidad fue un llamado que hizo el Presidente de la República, así lo leímos nosotros, mas allá de la frase en particular que la Contraloría cuestiona, es una frase, no son los dichos totales del ministro”, dijo la parlamentaria comunista.