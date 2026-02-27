Justicia acoge solicitud de la defensa y rebaja cautelares de Daniel Jadue en el caso Farmacias Populares

El 3° Juzgado de Garantía de Santiago rebajó las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta por caso Farmacias Populares, pasando de arresto domiciliario total a nocturno.

Durante la jornada de este viernes, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la solicitud del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de rebajar sus medidas cautelares en el marco del caso Farmacias Populares.

Jadue se encuentra imputado por los delitos de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal, por los que arriesga hasta 18 años de cárcel. Estuvo tres meses recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber y llevaba un año y medio bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total en su domicilio, ubicado en la comuna de La Reina.

Entre los antecedentes presentados ante el tribunal destacó una pericia psicológica realizada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que evaluó si existían complicaciones en su salud mental producto del arresto domiciliario total.

Asimismo, se incorporó una oferta laboral de un estudio de arquitectura ubicado en la comuna de Providencia, relacionada con su profesión.

En ese contexto, el tribunal resolvió rebajar la cautelar a arresto domiciliario nocturno, el que regirá entre las 22:00 y las 06:00 horas.

“Muy contento con el fallo, no había ninguna razón que sustentara mantener el arresto domiciliario total, así que muy conforme y agradecido con la Defensoría Penal”, señaló Jadue, quien además calificó de “excesiva” la medida que mantuvo por casi un año y medio, desde que fue impuesta en septiembre de 2024.

“Hay mucha mala fe en muchas de las cosas que han pasado en esta causa. Hay que preguntarle a los abogados que están presos hoy día por corromper el sistema judicial”, agregó, aludiendo a Mario Vargas y Eduardo Lagos, cuyo estudio jurídico dio inicio a esta causa penal.

Por su parte, el jefe de la Fiscalía Santiago Norte, fiscal Marcelo Cabrera, señaló: “Vamos a estudiar la decisión para determinar si apelamos o no esta resolución, lo que definiremos en los próximos días. Esto no cambia las circunstancias ni los planteamientos que tenemos en relación con los antecedentes que fundan la acusación, ni modifica nuestro cronograma respecto de esta causa”.

En tanto, lo próximo en el caso Farmacias Populares será la audiencia de preparación de juicio oral, programada para el 9 de junio, a las 09:00 horas.