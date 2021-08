El caso por la muerte de la subinspectora de la Policía de Investigaciones (PDI), Valeria Vivanco, sigue causando controversia, luego de que el director de la PDI Sergio Muñoz, reconociera que la bala que terminó con la vida de la mártir, efectivamente salió de un arma policial.

En torno a esta situación, la Fiscalía determinó liberar de la prisión preventiva a los únicos dos imputados por el caso, quienes desde el primer momento negaron su participación en el acto fatal contra la funcionaria de la PDI.

Tras su liberación -con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional- Miguel Alejandro Caniupán, de 19 años, accedió a entregar su versión de los hechos a CNN Chile y CHV Noticias.

“Le dije, tú no vas a poder dormir tranquilo con tu conciencia, que tú mataste a tu compañera. Acuérdate de mí, que yo voy a estar preso y yo sí voy a poder dormir tranquilo con mi conciencia de que yo no la maté”, relató Caniupán, respecto al momento en que fue acusado de los hechos.

Además, el joven imputado, quien estuvo 57 días en prisión preventiva por este crimen, detalló que “ese día ellos dicen que nosotros íbamos en persecución con ellos, en ningún momento pasó eso, ellos no se identificaron como policías y nosotros en ningún momento andábamos con un arma de fuego, no tenía pólvora en mi cuerpo”.

Respecto a quién habría generado el disparo que acabó con la vida de Vivanco, el joven descartó tener nombres para apuntar: “mira, yo no podría decirte porque yo no lo vi. No puedo echarle la culpa a una persona que yo no vi, pero si te puedo re-confirmar, que en el momento nosotros no andábamos trayendo ninguna pistola”.

Caniupán sigue siendo indagado por la Fiscalía por el crimen, sin embargo, todas las miradas apuntan a los funcionarios policiales y el polémico informe del Servicio Médico legal, que señaló que la bala ingresó por la zona abdominal.

Recordemos que tras las nuevas evidencias y la reconstitución de la escena del crimen, el organismo determinó suspender a 3 funcionarios por presunta responsabilidad en el caso y por supuesta obstrucción en la indagatoria al respecto.

En ese contexto, es que uno de dichos uniformados, Leonel Contreras, decidió renunciar a su derecho a guardar silencio, por lo que declarará ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, el próximo 10 de septiembre.