En exclusiva para CNN Chile y CHV Noticias, habló esta jornada el abogado de Leonel Contreras, uno de los efectivos de la PDI presuntamente involucrados en el caso de Valeria Vivanco y sospechoso de ejecutar el arma que dio muerte a la subinspectora de 26 años.

“No hubo pacto de silencio. Hasta ese momento, hasta el 2 de agosto, él nunca se había enterado de que la bala no salió de los imputados, por lo tanto no hay una posibilidad de que alguien haya hecho algo y entre los tres se hayan puesto de acuerdo para ocultar el hecho”, manifestó el defensor Marcial Lagos.

Lee también: En qué consiste, cuál es su impacto y qué sigue: Todo lo que debes saber sobre el proyecto minero Dominga

Al mismo tiempo, sostuvo que “el Ministerio Público está en un error, ha actuado con una animadversión, con un desapego a la lógica y a los criterios de la actuación” y llamó a “ver las pruebas y la evidencia balística“, pues aseguró que “es imposible que haya tenido como blanco a Valeria de frente ni detrás; siempre estuvo de costado”.

Asimismo, acusó que en las siete reconstituciones de escenas, “el fiscal ni siquiera participó (cuando fue el turno de Contreras), lo dejó solo sin resguardo policial” y, de hecho, habría recibido una agresión de puño por parte del hermano de la víctima. “Si tiene un cuchillo, lo mata”, enfatizó.

Lee también: Consulta ciudadana de Unidad Constituyente: ¿Cuándo es y quiénes pueden ir a votar?

“Si ellos tienen el proyectil, y el proyectil dice que tiene restos de ADN de Valeria, tienen que indicar científicamente desde qué pistola salió“, añadió Lagos en relación a una de las evidencias clave de la investigación.

En esa línea, el profesional concluyó que tras el impacto balístico, Leonel subió a la subinspectora con sus brazos, luego dieron aviso a la central y en ese instante el sospechoso “le toma la ropa donde estaba la herida y le hace compresión” para auxiliarla.