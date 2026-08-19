“Bala loca” atraviesa techo de vivienda y hiere en el cuello a joven de 18 años en Recoleta

Un joven de 18 años resultó herido en el cuello por el roce de un proyectil que atravesó la techumbre de su habitación, durante un ataque a tiros registrado en la comuna de Recoleta.

El hecho ocurrió en calle La Valleja, donde, de acuerdo con los antecedentes preliminares, un grupo indeterminado de sujetos efectuó varios disparos contra un inmueble.

Uno de los proyectiles atravesó el techo de la habitación en la que se encontraba el joven y terminó alcanzándolo en la zona cervical.

Escuchó los disparos y luego sintió un impacto en el cuello

Según el relato entregado por la víctima, primero escuchó una serie de disparos provenientes desde el exterior y momentos después sintió un fuerte dolor en el cuello.

Al revisar lo ocurrido, constató daños en el techo de su pieza y una lesión, mientras que su familia encontró además un proyectil balístico al interior de la habitación.

“Siente un fuerte sonido y posteriormente un impacto en su cuello. Se percata de que había daños en el techo de su pieza y que mantenía una pequeña herida, afortunadamente superficial”, explicó el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Felipe Olivari.

El persecutor agregó que “la misma familia recogió un proyectil balístico desde la habitación, dándose cuenta de que alguien había disparado con un arma de fuego”.

Tras advertir la lesión, los padres del joven lo trasladaron hasta un centro asistencial para constatar su estado de salud. Allí se estableció que presentaba una herida superficial.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.