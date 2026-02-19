Kast invitó a Sheinbaum y Lula al cambio de mando: Quiere “debatir” el apoyo a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

El presidente electo sostuvo que le gustaría que los mandatarios "puedan plantear por qué se sumaron a esta propuesta", afirmando que a la fecha no han confirmado su asistencia.

Este jueves, el presidente electo José Antonio Kast sostuvo que invitó al cambio de mando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Respecto a la instancia programada para el próximo miércoles 11 de marzo, afirmó frente a la prensa que “estamos viendo todas las visitas que podríamos llegar a tener“.

“Esperamos que se pudiera dar la posibilidad de que venga el presidente de Brasil, la presidenta de México; no han confirmado, pero sería muy bueno poder encontrarnos”, agregó.

Explicó que le gustaría debatir con ellos el respaldo que ambos entregaron a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

“(Sería bueno encontrarnos) para discutir, debatir, que ellos puedan también plantear por qué se sumaron a esta propuesta (…). Sería muy bueno y positivo poder conversarlo directamente con ellos, pero no han confirmado aún”, añadió.

En esta línea, afirmó que espera que el cambio de mando “sea un momento de encuentro y de reuniones bilaterales entre los distintos mandatarios que puedan venir. Queremos prestar todas las facilidades para que esos diálogos se puedan dar”.

Sobre la candidatura, apuntó a una falta de “diálogo previo. Habría sido muy bueno que, antes de haberse hecho el primer anuncio, se hubiese conversado con los distintos actores políticos”.“Eso yo lo manifesté (…) de alguna manera es una sorpresa también que el anuncio se haga con la firma de otros dos países y quisiera entender si hubo un diálogo con otros países que también tienen pretensiones de levantar candidaturas”.

“Por lo tanto, me gustaría entender el detalle de los antecedentes que tuvieron en consideración, tanto la presidenta de México como el presidente de Brasil, en una muy buena disposición siempre de diálogo, de conversación, y ver qué es lo mejor para que un organismo como la ONU, que ha ido perdiendo algún grado de fuerza en el tiempo, pueda recuperarlo en el bien de las situaciones complejas que vivimos”, cerró el futuro presidente.