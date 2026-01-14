Jeannette Jara y absolución de Claudio Crespo en caso Gatica: “Nadie debería perder la vista en un contexto de protesta”

A diferencia de otras voces del PC, la exministra no apuntó al gobierno a propósito de la Ley Naín-Retamal, la que fue invocada como parte del argumento de la legítima defensa.

La noche de este martes, la excandidata presidencial Jeannette Jara se refirió al veredicto que absolvió al excarabinero Claudio Crespo por los apremios ilegítimos que dejaron ciego a Gustavo Gatica.

En la audiencia, la jueza Cristina Cabello señaló, entre otros argumentos, que Gatica tenía piedras en sus manos y que la escopeta es un elemento validado para la defensa, además del uso de “fuerza gradual”.

En X, Jara, si bien respaldó a Gatica, no cuestionó al gobierno por la promulgación de la Ley Naín-Retamal —invocada como parte del argumento de la legítima defensa—, tal como sí hicieron voces del sector.

“Más allá del fallo, lo ocurrido duele. Duele hoy y duele siempre, porque nadie debería perder la vista en un contexto de protesta“, partió señalando la otrora ministra del Trabajo del actual gobierno.

Agregó que “el daño es irreversible y nos deja como sociedad una herida abierta y una responsabilidad profunda: fortalecer el respeto a los derechos humanos, la dignidad humana y las garantías de no repetición”.

Críticas desde el oficialismo

Diversas voces del oficialismo apuntaron al gobierno a propósito de la Ley Naín-Retamal. “Fue una decisión política errónea que se tomó por congraciarse con la derecha“, dijo el diputado Matías Ramírez (PC).

“Ello se hizo sabiendo que en ningún caso significaría una mejora en las condiciones laborales de los funcionarios policiales, sino que sería utilizada para lograr impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos, como sucedió en el caso de Gustavo Gatica”, agregó.

Cuando se pacta con la derecha, la derecha es la que gana! Ley Nain-Retamal solo permitió la impunidad en Chile frente a los abusos policiales. https://t.co/jDkUXXQJ0u — Matias Ramirez Pascal (@matiasramirezpa) January 13, 2026

Lo mismo ocurrió desde el Frente Amplio. “Hoy se confirman las advertencias y reflexiones críticas que expresamos durante la tramitación de la ley y que nos llevó a rechazar, entre otros aspectos, la legítima defensa privilegiada”, señaló la directiva del partido en un comunicado.