Jeannette Jara sobre el exfrentista Mauricio Norambuena: “Mis prioridades no están en dar indultos”

La candidata del Pacto Unidad por Chile se refirió a la posibilidad de un indulto presidencial al exfrentista Mauricio Norambuena. "Lo veo bastante difícil, principalmente porque mis prioridades no están puestas en dar indultos", afirmó.

La candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, se refirió a la posibilidad de otorgar un indulto presidencial a Mauricio Norambuena.

Consultada en T13 sobre si le daría un indulto al exfrentista, quien se encuentra privado de libertad en la Cárcel de Alta Seguridad por el homicidio del fundador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán, y por el secuestro del empresario Cristián Edwards, la exministra del Trabajo respondió: “Como candidata a la presidencia, todos los partidos opinan sobre distintos temas, no solamente mi partido, sino también los otros que me apoyan en la coalición”.

En esa línea, aclaró que “este es un tema que no hemos tratado, pero yo lo veo bastante difícil, principalmente porque mis prioridades no están puestas en dar indultos, sino en solucionar los problemas concretos que enfrentan las personas”.

Respecto a las posibles diferencias con el Partido Comunista (PC) sobre este tema, manifestó: “Es bien probable que así sea, pero la responsabilidad que tengo es mucho más amplia que la opinión de un solo partido”, y recalcó que una buena señal de gobernabilidad es mostrar diálogo con las diversas fuerzas políticas.

“La última decisión siempre es mía, quiero ser bien clara”, subrayó.

Finalmente, señaló que el rol del PC en un eventual gobierno será el mismo que el de los otros partidos que forman parte de la coalición, sin diferencias, al igual que en administraciones anteriores.