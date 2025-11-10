Jara y crítica a Fontaine: “El movimiento se llamaba Con mi Plata No y al parecer con plata de afiliados se financian bots”

En el marco del último debate presidencial previo a las elecciones la candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana apuntó a que parte del sistema previsional es saber "qué pasa con la plata de las AFP", dentro de lo que mencionó lo revelado en un reciente reportaje.

Este lunes se realizó el último debate presidencial de cara a las elecciones de este domingo 16 de noviembre, donde se lleva a cabo la primera vuelta.

En el marco del debate organizado por Anatel, la candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, planteó la idea de reponer un beneficio previsional para cuidadoras que había sido considerado en el marco de la reforma de pensiones, pero que no avanzó ante las discrepancias en el Congreso.

En ese sentido, la abanderada de la centroizquierda apuntó a los bloques que representan Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matthei por ese rechazo.

Al mismo tiempo, aseguró que algo clave en cuanto a pensiones es, a su juicio, revelar en qué se ocupa el dinero que administran las AFP: “una de las cosas que voy a impulsar claramente es saber qué pasa con la plata de las AFP, la que se gasta en publicidad, en particular en el asesor del candidato Kast, Bernardo Fontaine, que además fue un activo opositor a cualquier reforma previsional y qué rol juega ahí la Asociación de AFP”.

“El movimiento se llamaba ‘Con mi plata no’ y resulta que, al parecer, con la plata de los propios afiliados pagada vía comisión hoy día se están financiando bots y trolls que atacan a los otros candidatos y se oposieron reiteradamente a cualquier cambio previsional”, agregó.

Esto, en relación a lo publicado por Reportea y Vergara 240 sobre el vínculo que tendría Fontaine, a través de la fundación Ciudadanos en Acción, con la Asociación de AFP y con gente detrás de los ataques realizados en redes sociales en contra de las candidatas Jara y Matthei.